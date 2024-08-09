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越南高層又出事！副總理黎明慨違規恐被處分　已辭去越共黨職

▲越南副總理黎明慨在8日下午被公告違規，越南共產黨建議紀律處分。（圖／翻攝自越通社）
▲越南副總理黎明慨在8日下午被公告違規，越南共產黨建議紀律處分。（圖／翻攝自越通社）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南副總理黎明慨（Le Minh Khai）在8日下午被公告違規，越南共產黨建議紀律處分，他此前已辭越南共產黨內的職務，越共中央8月3日就已同意黎明慨辭去越共中央書記處書記並不再擔任越共中央委員。越共中央檢查委員會當時指出，黎明慨在執行所交付的任務時違反了黨規及反貪腐相關規定。自從前越共總書記阮富仲（Nguyễn Phú Trọng）展開反貪腐行動以來，已有數十名越南高層落馬。

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根據《越南快訊》，越共中央檢查委員會7至8日召開會議並於8日下午發布通告表示，已對存在違規跡象的案件檢查結果及對林同省（Lam Dong）政府黨組幹事會給予紀律處分的建議進行審查。

聲明中指出，多個黨組織和黨員在執行林同省大寧（Dai Ninh）新市鎮案被紀律處分，多名幹部和黨員在同案相關地方、單位中涉及行賄、受賄、利用職權等犯罪行為而被處以刑事責任。聲明強調，上述違規行為造成嚴重且難以彌補的後果，存在國家資金、資產重大流失的風險，並引發負面輿論，降低了黨組織和當地政府的聲譽，達到了必須審查和紀律處分的程度。

根據聲明，越南副總理、前政府監察總署總監察長黎明慨及一些黨組織、黨員須對此負起責任，並建議給予紀律處分。然而通告未具體說明黎明慨犯下何種錯誤，越南高層短短兩年內出現多次高層人事變動，讓外界相當矚目。

曾被視為最有機會接班的前越南國家主席武文賞和前國會主席王廷惠在今年初短短一個月被迫下台，引發外國政府關注。英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的學者海頓（Bill Hayton）在一篇文章中指出，去年初越南國家主席阮春福和副總理范平明下台後，今年3月和5月再次發生政治高層人事變動，國家主席武文賞下台，接著國會主席王廷惠也被免職。越南共產黨的最高政治權力機構中央政治局，1年半的時間內共有4名最高階層的政治人物下台，前所未見。

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