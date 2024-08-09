麟洋配這也有神默契！「陳詩媛和李洋女友同一天生日」驚神奇巧合
王齊麟奪下巴黎奧運羽球男雙金牌，機場見到女友陳詩媛（十元）接機，使出捧臉、摸頭殺，更是一路緊牽不放手，她被酸高調也第一時間站出來護愛，有網友羨慕陳詩媛和李洋女友都超幸褔，王齊麟則笑回：「兩人的生日也剛好同一天。」粉絲驚呼這是什麼神默契、神奇巧合。
記者林奕如／綜合報導
有網友看到陳詩媛、李洋女友去機場接機合照後，在Threads（脆）發文：「上輩子拯救世界的兩個人，應該是一個開天一個闢地。」王齊麟「海巡」剛好看到，揭曉兩人生日也剛好同一天「4月24日」，超級巧合被粉絲虧：「要命浪漫耶，你們真的可以拍一部電影了。」
王齊麟和女友陳詩媛甜蜜戀愛，不過她衝機場管制區接機的行為，卻被酸「高調、只會沾光」。對此，體育署昨回應：「本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕金牌實屬不易，應金牌選手王齊麟親友提出管制區接機之需求進行安排。」顯然是有事先申請。王齊麟則是護愛到底，頻頻在Threads留言，「看到那些話還是會難過、還是希望酸民能有點同理心、真的拜託不要欺負她。」
陳詩媛獲得王家爸媽認可，坐上王家飯桌歡慶王齊麟奪金，手裡無名指突然多了戒指，被猜測好事將近。王齊麟今（9）日下午將在台北信義A11 4樓的戶外廣場參加活動，現身與球迷面對面打招呼，還有機會可以擊掌互動，展現超高人氣。