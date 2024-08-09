泰國旅遊團洞穴遇難！導遊被水沖走後淹死　17年前慘案再度上演

規模逾50％！惠普中國PC鏈擬遷往泰國　日媒：迄今最激進舉措

▲惠普正考慮將50%以上的個人電腦（PC）生產從中國轉移到泰國，引發日媒關注。（圖／報系資料照）
▲惠普正考慮將50%以上的個人電腦（PC）生產從中國轉移到泰國，引發日媒關注。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

隨著美中局勢緊張，跨國企業為了降低風險和成本，紛紛選擇將供應鏈移往東南亞。近期傳出惠普正考慮將50%以上的個人電腦（PC）生產從中國轉移到泰國，並在新加坡設立備用設計中心，以降低地緣政治風險。《日經亞洲評論》報導，該計畫代表了美國領先PC製造商迄今為止最激進的舉措，目的在使供應鏈從中國分散出去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《日經亞洲評論》，多位知情人士稱，該公司目前在中國生產大部分個人電腦，正在與供應商進行談判，並計劃在2到3年內實現目標。一位消息人士稱，該公司甚至設定了一個內部目標，即最終在中國以外地區生產高達70%的電腦。

知情人士表示，供應商之間的轉變規模各不相同，並取決於他們製造的元件的複雜性，這次轉移主要目的地是泰國。根據多位知情人士透露，至少有5家惠普供應商正在該國建設新的製造設施或倉庫中心，其中2家供應商自今年年初以來一直在應惠普的要求增加產能。

「可以肯定的是，惠普在泰國建立生產中心方面下了很大的賭注。」一位消息人士表示，「我們有其他東南亞工廠來支持客戶，但他們說效率不夠高，所以我們現在正在根據要求在泰國建造一家新工廠。」另一家零部件供應商的一位高管則說：「一開始擔心沒有足夠的訂單來充分運用我們在泰國的工廠，但自今年初收到了更多來自惠普的本地製造元件的請求，我們現在在泰國的業務相當繁忙。」

消息人士稱，惠普正在招聘約200名額外的工程人員和專業人士，包括電氣和機械工程師以及供應鏈專家，以將新加坡變成一個替代設計中心，此舉是一種降低風險的措施，以避免涉及台灣和大陸之間潛在衝突的任何激進情況。

根據研究公司IDC的數據，惠普在2023年出貨5200萬部PC，僅次於聯想電腦。供應鏈轉型的加速，代表幾十年來作為中國製造業堅定支持者的立場，發生了變化。該公司及供應商在中國建立了廣泛的據點，甚至將中國內陸城市重慶轉變為世界領先的個人電腦出口來源地。

但多年的中美緊張局勢以及新冠疫情的干擾，促使許多美國大型科技公司加速供應鏈多元化。戴爾、蘋果、Microsoft和其他公司，已將部分個人電腦生產轉移到東南亞，並分配了更多的營銷資源來探索當地銷售。消息人士稱，在內部會談中，惠普的幾位高管今年一直在強調東南亞和中東地區正在出現的商機，同時強調保持生產集中在中國的地緣政治風險。

特斯拉擬放棄東南亞設廠計劃！取消赴泰國投資　動向引關注

速食戀愛惹禍？女子被新男友偷4萬元　泰國警方問名字她答不出

泰國最受歡迎政黨被勒令解散！外媒狠批：踐踏民主

泰國旅遊團洞穴遇難！導遊被水沖走後淹死　17年前慘案再度上演

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選