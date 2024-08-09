規模逾50％！惠普中國PC鏈擬遷往泰國　日媒：迄今最激進舉措

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知情人士表示，供應商之間的轉變規模各不相同，並取決於他們製造的元件的複雜性，這次轉移主要目的地是泰國。根據多位知情人士透露，至少有5家惠普供應商正在該國建設新的製造設施或倉庫中心，其中2家供應商自今年年初以來一直在應惠普的要求增加產能。
「可以肯定的是，惠普在泰國建立生產中心方面下了很大的賭注。」一位消息人士表示，「我們有其他東南亞工廠來支持客戶，但他們說效率不夠高，所以我們現在正在根據要求在泰國建造一家新工廠。」另一家零部件供應商的一位高管則說：「一開始擔心沒有足夠的訂單來充分運用我們在泰國的工廠，但自今年初收到了更多來自惠普的本地製造元件的請求，我們現在在泰國的業務相當繁忙。」
消息人士稱，惠普正在招聘約200名額外的工程人員和專業人士，包括電氣和機械工程師以及供應鏈專家，以將新加坡變成一個替代設計中心，此舉是一種降低風險的措施，以避免涉及台灣和大陸之間潛在衝突的任何激進情況。
根據研究公司IDC的數據，惠普在2023年出貨5200萬部PC，僅次於聯想電腦。供應鏈轉型的加速，代表幾十年來作為中國製造業堅定支持者的立場，發生了變化。該公司及供應商在中國建立了廣泛的據點，甚至將中國內陸城市重慶轉變為世界領先的個人電腦出口來源地。
但多年的中美緊張局勢以及新冠疫情的干擾，促使許多美國大型科技公司加速供應鏈多元化。戴爾、蘋果、Microsoft和其他公司，已將部分個人電腦生產轉移到東南亞，並分配了更多的營銷資源來探索當地銷售。消息人士稱，在內部會談中，惠普的幾位高管今年一直在強調東南亞和中東地區正在出現的商機，同時強調保持生產集中在中國的地緣政治風險。