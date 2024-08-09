郭婞淳再拚奧運舉重金牌？要再戰洛杉磯！克服「1條件」才有機會

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連續3屆參加奧運會的郭婞淳，2016年里約奧運摘銅後，十分不甘心，但2021年的東京奧運毫無意外奪金。這次奧運郭婞淳帶傷上陣，抓舉與挺舉都有1次失敗，不過最後仍以抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤榮獲銅牌。
被問到是否就是「最後一舞」？郭婞淳表示，這屆奧運對她來說不完美但真實，4年不容易，自己也不知道有沒有下屆奧運，所以自己這次就是當成最後一屆在比，最後挺舉挑戰137公斤也就是想「拚金牌」，所以才選擇一口氣挑戰7公斤重。
關鍵在郭婞淳挺舉第一次被判失敗，這也讓她要看對手的實力，才有機會奪牌，好在郭婞淳第二舉就成功，但忍受腰傷，郭婞淳已經盡力了。
上次東京奧運，全部選手因疫情沒有觀眾，跟這次差別很大，尤其這次面對滿場觀眾，郭婞淳說：「自己其實在選手介紹的時候就想哭，當然也很感謝在電視機前看她比賽的人，雖然結果沒有那麼好但大家的加油和鼓勵她都有收到。」
參加奧運這12年來不容易，這次郭婞淳為了備戰奧運甚至自己帶床墊到選手村，她也坦言自己巔峰已過，只能努力訓練和恢復，前一陣子其實有點迷失，要特別感謝自己沒有放棄，講到此處忍不住哽咽。
面對子弟兵可能即將退役，恩師林敬能對她仍有信心可以奪牌，但郭婞淳自己也感到「累了」，郭婞淳說，自己現在只想休息，但年底還有世錦賽，還在考慮要不要去比，應該還是會繼續練，看狀態再決定要不要比。
至於2028洛杉磯奧運，郭婞淳則表示，目前她還沒辦法確定，「如果我還能練，那也許就還有可能。」
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