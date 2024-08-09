郭婞淳舉重235kg奪銅！觀眾愣住：東京奧運仍是金牌　內行揭真相

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貼文一出，不少網友紛紛回應「我也是超嚇到，光是抓舉就有四五位都破郭婞淳103公斤的奧運紀錄」、「真的耶！而且235公斤放在東京奧運也是狠甩銀牌，對手真的變超強」；而也有內行人出面表示：「這是因為量級調整過哦！本來舉重有14個量級，巴黎奧運改為10個量級，因此本來在64kg參賽的選手，就會來參加59kg的！」
巴黎奧運舉重「14個量級降為10個」！考驗選手實力難度提升
事實上，舉重運動的歷史已經非常悠久，從1896年首屆雅典奧運就已經出現，當時候沒有量級的劃分，且僅有男子舉重賽事，但後續連3屆奧運都沒有安排舉重項目，最後在1920安特衛普奧運重新加入舉重項目，也正式的將舉重按照量級來進行劃分。而女子舉重則是在2000年雪梨奧運正式進入比賽項目。
本屆巴黎奧運賽事量級又進行調整，本來有14個量級下修至10個，以郭婞淳女子舉重的比賽中，原本東京奧運是49公斤、55公斤、59公斤、64公斤、76公斤、87公斤以及87公斤級以上，而在這屆變成49公斤、59公斤、71公斤、81公斤、81公斤級以上，因此原本在過去參加64公斤賽事的選手，就會降級到59公斤參賽，這對原本在該量級的選手實力更加考驗，競爭難度也會上升。
郭婞淳235公斤東京奧運仍奪金牌！量級改變真的有差
而將郭婞淳本屆巴黎奧運總和235公斤的成績放在東京奧運同量級裡來看，郭婞淳仍然是金牌，且狠甩銀牌217公斤「18公斤之多」，但經過量級改變之後，64公斤的好手也來到59公斤，像是中國的23歲新星羅詩芳，就變成該量級的霸主，在這屆巴黎奧運的成績包括抓舉、挺舉、總和三項都刷破奧運紀錄，以總和241公斤奪下金牌。
而銀牌的加拿大選手莫德·沙朗（Maude Charron）上屆東京奧運是64公斤級的金牌，這回也是降級到59公斤參賽，以抓舉106公斤、挺舉130公斤，總和236公斤拿下銀牌，都可以看出量級改變是真的對選手成績有影響。不過，郭婞淳拼戰精神舉出台灣人的堅韌、堅定信念，值得台灣民眾再次給她最大的掌聲。
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