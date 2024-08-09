誓死反對林郁婷再做檢測！范琪斐力挺：你質疑的人要負舉證責任啊

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再做檢測必然還會有爭議 范琪斐：女生沒有固定長相
而且，范琪斐說，即便林郁婷真的再次做檢測，一定還是會有聲音說該檢測不精準，「所以我堅決反對（再做檢測）！」另外，還有聲音是說林郁婷外表一看就不是女性，范琪斐火氣全上來，怒問：「那種目測就說她像男生的，這個更誇張，現在什麼時代了？女生還有一個固定的長相嗎？那我也說我目測你無腦，趕快去做MRI（磁力共振掃描，Magnetic Resonance Imaging）檢測一下！這個合理嗎？」
范琪斐表示，奧林匹克運動的終極目標是更高、更遠、更快，類似如林郁婷有DSD（性發育差異，Differences in Sex Development）的人比例微乎其微，再加上她從小到大、一直以來都是以女性身分參加比賽，認為爭執她的性別是男是女完全沒有意義。
提到斷言林郁婷是男人的英國知名作家JK羅琳（J.K. Rowling），范琪斐無言以對，「還有那個JK羅琳啊！我真的是受不了她，以前我還會覺得說她就是保守一點，（原來她）不是一點保守，是真的腦袋壞掉！」
網友看完影片留言：「紐約時報下面的留言兩天前還有一大堆可惡的留言，到今天已經一面倒挺林郁婷了！尤其是在土耳其選手比X手勢之後，很欣慰輿論慢慢地轉往正確的方向」、「說的太好了，好希望妳能再發一個說英文的，讓大家轉發給全世界的人都知道」、「贊同！不需要去測試證明，不然就掉入他們的坑！林郁婷有自由權，自己要怎樣長相，要自信站穩自己，專心拿金牌！」
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