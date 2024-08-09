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誓死反對林郁婷再做檢測！范琪斐力挺：你質疑的人要負舉證責任啊

▲「台灣女拳王」林郁婷被性別爭議攻擊、霸凌，范琪斐火大表示，堅決反對她再去做檢測，要質疑的人負起舉證責任。（圖／美聯社）
▲「台灣女拳王」林郁婷被性別爭議攻擊、霸凌，范琪斐火大表示，堅決反對她再去做檢測，要質疑的人負起舉證責任。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷自從宣布參戰巴黎奧運以來，即遭各方質疑甚至抹黑性別非生理女性，事件延燒多天，資深媒體人范琪斐昨（8）日忍不住暴氣，對要求林郁婷自行檢測自清的人開罵：「現在是你們指控她，指控的人要負舉證責任啊！」堅決反對林郁婷再度進行檢測。

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范琪斐無法理解所有懷疑林郁婷性別的人，她在粉專上傳一段影片，指自己看到某些網友的留言實在受不了，「那些說林郁婷應該自己出來吐個口水，就知道有沒有XY（染色體），還要她公開檢測結果，我不知道為什麼林郁婷要主動做這件事情耶？現在是你們指控她，指控的人要負舉證責任啊！像IBA（國際拳總）這種你要拿出證明啊！你做了什麼檢測啊？」

▲范琪斐反對林郁婷再做任何性別檢測，認為指控的人應該要主動舉證。（圖／范琪斐的美國時間臉書）
▲范琪斐反對林郁婷再做任何性別檢測，認為指控的人應該要主動舉證。（圖／范琪斐的美國時間臉書）
再做檢測必然還會有爭議　范琪斐：女生沒有固定長相

而且，范琪斐說，即便林郁婷真的再次做檢測，一定還是會有聲音說該檢測不精準，「所以我堅決反對（再做檢測）！」另外，還有聲音是說林郁婷外表一看就不是女性，范琪斐火氣全上來，怒問：「那種目測就說她像男生的，這個更誇張，現在什麼時代了？女生還有一個固定的長相嗎？那我也說我目測你無腦，趕快去做MRI（磁力共振掃描，Magnetic Resonance Imaging）檢測一下！這個合理嗎？」

范琪斐表示，奧林匹克運動的終極目標是更高、更遠、更快，類似如林郁婷有DSD（性發育差異，Differences in Sex Development）的人比例微乎其微，再加上她從小到大、一直以來都是以女性身分參加比賽，認為爭執她的性別是男是女完全沒有意義。

▲拳擊亞錦賽國內選拔賽，已拿下東京奧運門票的女將林郁婷（藍衣）改戰64公斤級仍輕鬆擊敗對手拿下資格。（圖／鍾東穎攝 ,2020.08.04）
▲▼28歲林郁婷從小到大、自始自終都以女性身分參加所有拳擊賽事。（圖／NOWnews資料照、新北市體育處提供）
▲拳擊女王林郁婷霸氣大手套出拳。（圖/新北市體育處提供）
提到斷言林郁婷是男人的英國知名作家JK羅琳（J.K. Rowling），范琪斐無言以對，「還有那個JK羅琳啊！我真的是受不了她，以前我還會覺得說她就是保守一點，（原來她）不是一點保守，是真的腦袋壞掉！」

網友看完影片留言：「紐約時報下面的留言兩天前還有一大堆可惡的留言，到今天已經一面倒挺林郁婷了！尤其是在土耳其選手比X手勢之後，很欣慰輿論慢慢地轉往正確的方向」、「說的太好了，好希望妳能再發一個說英文的，讓大家轉發給全世界的人都知道」、「贊同！不需要去測試證明，不然就掉入他們的坑！林郁婷有自由權，自己要怎樣長相，要自信站穩自己，專心拿金牌！」


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