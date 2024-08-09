南台灣強降雨還沒停！明雨勢「最猛時機」出爐 颱風瑪莉亞衝日本
今（9）日上午南台灣發布大雨特報，由於台灣附近吹西南風，西南部留意較大雨勢，中部以北山區、宜蘭防旺盛午後雨，不穩定天氣持續到週六白天，要留意週六（10日）清晨西南部還有一波強降雨。今年第5號颱風瑪莉亞目前在日本東南方海面，預估下週二、下週三有至日本本州北部旅遊的民眾，需要特別注意。
記者鍾怡婷/綜合報導
天氣風險分析師廖于霆於「 天氣風險 WeatherRisk」指出，今（9）日台灣附近吹西南風，帶來較多水氣，雲林以南一直到屏東在清晨夜晚容易有對流發展，帶來短時強降雨，白天隨海陸風環流減弱，降雨相對較緩和，但仍有陣雨，整天下下停停，雨區行車要留意安全。
其他在中部以北山區到大台北地區以及宜蘭則要留意午後雷陣雨，預估今天也會發展得比較旺盛一點，建議下午避免前往山區與溪邊活動較好。
氣溫方面，在不下雨的時候感覺比較悶熱，北部高溫攝氏33至36度，中部攝氏33至34度，南部攝氏32至33度，東半部攝氏32至33度，氣象署對花蓮發布高溫橙色燈號，大台北地區與台東發布高溫黃色燈號。
廖于霆提醒，預估這樣不穩定的西南風環境，要持續到週六白天，也就是說在週六清晨西南部地區還是要經歷一波短時強降雨的過程，如果今天清晨的這波降雨造成您家周遭有積水狀況，那就要趁白天降雨相對較緩的時段，檢查排水溝或排水孔是否堵塞，趕緊清除，以免再發生積水。
第五號颱風瑪莉亞目前在日本東南方海面，預測下週二到三（13日、14日）將侵襲日本本州北部，對台灣沒有直接影響。未來一週台灣仍在低壓帶，受偏南風水氣影響，天氣不穩定，都是多雲時晴，午後雷陣雨的天氣型態。