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五熊被撞死裡逃生「逮到肇逃車主」！毒犯剛出獄雙手一攤沒錢賠

▲五熊（右圖左）和老公日前在國道出車禍，車子被後方撞飛，終於逮到肇逃車主，對方是毒犯剛出獄沒錢賠。（圖／五熊臉書）
▲五熊（右圖左）和老公日前在國道出車禍，車子被後方撞飛，終於逮到肇逃車主，對方是毒犯剛出獄沒錢賠。（圖／五熊臉書）

記者林奕如／綜合報導

女星五熊（蔡頤榛）日前透露自己在國道發生嚴重車禍，被人從後方追撞，她當時和老公在車上，車子飛起來翻了好幾圈，撞到內側分隔島才停下，夫妻是爬出車子逃生，肇事者逃逸。時隔6天，肇事者抓到了，對方60多歲，沒保保險、是個吸毒、販毒、前科累累的人，才剛被關出來，「他雙手一攤，表示無法賠償，對坐牢也沒什麼意見。」

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五熊和老公死裡逃生，當時車子被後方追撞開始翻滾，她只能大叫：「瞬間什麼都看不到，根本不知道方向」，手機也飛出去，造成胸口有瘀青，不過活著已經是幸運。她當時請目擊者提供證據抓肇逃者，她昨（8）日發文報告好消息，刑事局已經抓到人、也做完筆錄了，不過情況有一點棘手，因為肇逃者才剛被關出來，感覺生無可戀。

▲五熊（蔡頤榛）上節目透露沒戲拍時的心路歷程。（圖／蔡頤榛IG）
▲▼五熊日前出車禍，電話講一半被撞，車子在空中轉，她只能大聲尖叫。（圖／五熊IG、臉書）
▲五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到。（圖／五熊臉書）
五熊目前等候地檢署開案，這案子走一步是一步了，最壞的打算就是沒有賠償，「所以我決定不讓這個囧況影響自己的心情和生活，成為我們的重擔和壓力，我和我先生每天互相鼓勵要繼續往前走，一切會越來越好，我相信危機是轉機，不能讓我的喜樂也被偷走，所以現在心情還蠻平靜的。」

她也樂觀表示，「我有過一台很棒的車車，保護了我們。 所以好好活著、趕快復原才是我們現在最重要的事。」五熊也感謝這過程許多人的幫助，以及律師的幫忙，才能少走了很多路。不少演藝圈好友也留言，鄒承恩關心：「平安就好！ 加油。」

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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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※ 安心專線：1925
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