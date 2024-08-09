奧運籃球／為何有人希望美國隊輸球？Arenas：他們想看LeBron失敗

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生涯曾3度入選全明星賽的控衛好手Gilbert Arenas稍早在直播中，觀看了美國男籃對陣塞爾維亞的4強戰，他則談到如今有人想看美國隊輸球，這些人們僅僅只是想要找機會貶低LeBron James；而若美國隊最終真的錯失金牌，這些人就有理由能夠責怪LeBron。
Gilbert Arenas在直播上表示：「這些人之所以支持南蘇丹、塞爾維亞，支持所有對抗美國的球隊，是因為如果LeBron James失敗了，他們就可以說，這就是為什麼你不是史上最偉大球員（G.O.A.T.）的原因。儘管他們認為史上最偉大的球員，在LeBron這個年齡根本沒能取得什麼成就。」
「所以他們會用他們喜歡的球員，根本沒參與過的東西來評價LeBron。但如果LeBron最後率隊贏球了，他們又會說這不算什麼，那都是團隊的功勞。」Arenas如此說到。
LeBron此戰繳出大三元 是夢幻隊贏球一大功臣
而LeBron James儘管現年已高齡39歲，但他依舊勇猛，在攻防兩端展現出統治力，本場比賽決勝節在美國隊仍然處於落後的情況下，他硬是起速、帶起轉換節奏，讓塞爾維亞被迫用犯規來阻止他，美國隊也在他的帶領下重新奮起，打出一波32：15的攻勢。LeBron終場繳出16分12籃板10助攻2抄截的「大三元」成績，也是此戰美國隊勝出一大功臣。
賽後談到此戰美國隊艱難逆轉取勝，LeBron則說：「我們必須以艱難的方式拿下勝利，整個第四節我們都在宣揚這一點，在過去的三周裡，要連續3次擊敗1支球隊，我們知道這將是困難的。我們知道塞爾維亞會把他們所有能耐都給到我們，向塞爾維亞致敬，但最終我們還是挺過來了。」
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