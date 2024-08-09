奧運400公尺接力「最強國家」隕落了！預賽爆冷淘汰　國民全心寒

奧運籃球／為何有人希望美國隊輸球？Arenas：他們想看LeBron失敗

▲美國男籃此戰面對塞爾維亞打得格外艱辛，但終場仍以95：91驚險擊敗對手，搶下金牌戰門票。LeBron全場繳出16分12籃板10助攻的大三元成績，也是美國隊贏球一大功臣。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃此戰面對塞爾維亞打得格外艱辛，但終場仍以95：91驚險擊敗對手，搶下金牌戰門票。LeBron全場繳出16分12籃板10助攻的大三元成績，也是美國隊贏球一大功臣。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

巴黎奧運男子籃球賽事，今（9）日台灣時間凌晨由奪金大熱門美國隊，出戰東歐勁旅塞爾維亞，儘管過去2次交手夢幻隊都贏得輕鬆，但塞爾維亞並非省油的燈，此戰美國男籃面對他們打得格外艱辛，比數甚至一度落後多達17分，但關鍵時刻美國隊在攻防兩端還是找回應有信心與氣勢，終場就以95：91驚險擊敗塞爾維亞，搶下金牌戰門票。而稍早前NBA球星「零號探員」Gilbert Arenas也有收看這場比賽直播，他則表示：「許多人想看美國隊輸球，目的就是希望能看到LeBron失敗。」

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為何有人希望美國隊輸　Arenas稱想看LeBron失敗

生涯曾3度入選全明星賽的控衛好手Gilbert Arenas稍早在直播中，觀看了美國男籃對陣塞爾維亞的4強戰，他則談到如今有人想看美國隊輸球，這些人們僅僅只是想要找機會貶低LeBron James；而若美國隊最終真的錯失金牌，這些人就有理由能夠責怪LeBron。

Gilbert Arenas在直播上表示：「這些人之所以支持南蘇丹、塞爾維亞，支持所有對抗美國的球隊，是因為如果LeBron James失敗了，他們就可以說，這就是為什麼你不是史上最偉大球員（G.O.A.T.）的原因。儘管他們認為史上最偉大的球員，在LeBron這個年齡根本沒能取得什麼成就。」

「所以他們會用他們喜歡的球員，根本沒參與過的東西來評價LeBron。但如果LeBron最後率隊贏球了，他們又會說這不算什麼，那都是團隊的功勞。」Arenas如此說到。

LeBron此戰繳出大三元　是夢幻隊贏球一大功臣

而LeBron James儘管現年已高齡39歲，但他依舊勇猛，在攻防兩端展現出統治力，本場比賽決勝節在美國隊仍然處於落後的情況下，他硬是起速、帶起轉換節奏，讓塞爾維亞被迫用犯規來阻止他，美國隊也在他的帶領下重新奮起，打出一波32：15的攻勢。LeBron終場繳出16分12籃板10助攻2抄截的「大三元」成績，也是此戰美國隊勝出一大功臣。

賽後談到此戰美國隊艱難逆轉取勝，LeBron則說：「我們必須以艱難的方式拿下勝利，整個第四節我們都在宣揚這一點，在過去的三周裡，要連續3次擊敗1支球隊，我們知道這將是困難的。我們知道塞爾維亞會把他們所有能耐都給到我們，向塞爾維亞致敬，但最終我們還是挺過來了。


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