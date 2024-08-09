郭婞淳奧運摘銅！中國選手奪金　官媒：愛笑的冠軍、流淚的老將

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報導引述羅詩芳在賽後記者會的話，賽前雖有信心，但也不免會把過程想得很艱難，但這場比賽較為清晰，也沒有太緊張或太大壓力，第一時間還不太能相信自己奪金，好心情全寫在臉上。
報導提到，對比羅詩芳的燦爛笑容，「中國台北隊」的郭婞淳則在賽後「眼淚流了一路」，雖為四屆奧運老將，還曾在東京奧運拿下同等級的金牌，但比賽當天抓舉、挺舉沒有把握好，後面就像脫軌一樣，很難追，有點遺憾。
被問及為何流淚，30歲的郭婞淳進一步解釋道，自己也有過巔峰，回望這麼多年的訓練很不容易，雖然不完美，但很真實，很有力量，很謝謝自己：「我想的是自己能站在這裡就很不容易，也不知道有沒有下一次」，坦言又要克服腰和腿的傷病：「維持狀態不太容易，我的巔峰已經過了」。
報導聲稱，站在郭婞淳不遠處的羅詩芳，正值巔峰。回顧2019年的世錦賽，當時羅詩芳的實力還不足以對壘郭婞淳，但從之後的全運會等比賽開始，羅詩芳逐步發力，總成績穩定提升，巴黎奧運週期，在亞錦賽等比賽中，羅詩芳的成績超過了郭婞淳，還在今年於泰國舉行的世界杯，打破總成績世界紀錄，雖然在巴黎奧運的賽事已經結束，但「屬於羅詩芳的大幕才剛剛開啟」。
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