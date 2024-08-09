比特幣多頭再起？今日一度站62000美元關卡 台灣概念股群起上攻
加密貨幣比特幣昨（8）日再迎一波漲勢，一度上漲8.6%、突破59800美元，今（9）日也持續走高，截至上午10點55分，比特幣價格來到61414.14美元，突破61000美元關卡。也因此激勵台灣比特幣概念股相繼走高。
記者陳郁柔／台北報導
比特幣在昨日台灣時間晚上10點後站回58000美元，今日持續走高，早上七點觸及今日最高點62750美元，漲幅達13%，上午10點55分，雖然稍有回檔，但價格來到61414.14美元，仍力守61000美元以上。第二大加密貨幣以太幣昨日一度上漲近10%，目前持續挑戰能站穩 2700 美元之上，上午10點55分來到2670.99美元、一度大幅上漲逾16%。
加密貨幣昨日起迎來一波漲勢，市場認為主要原因在於美國昨晚公布最近一週申請失業救濟數據：初領失業金人數來到23.3萬、較前一週減少1.7萬，也低於市場預估的24萬。就業強勁、降幅超過預期，緩解了投資人對美國經濟衰退的擔憂有關。
此外，美國比特幣現貨ETF的從7日開始有資金持續流入；再加上根據CoinGlass的數據，過去24小時內加密貨幣衍生品市場中，約有2.29億美元的交易被清算，其中包括1.68億美元的空單清算。
比特幣價格持續走高，也激勵台灣相關概念股同步走高，東點光電亮燈漲停來到36.7元，雙鴻上漲逾7%，台達電、技嘉、麗臺、創意、日月光投控上漲逾5%。