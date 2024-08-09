準備領錢啦！網路報稅11836名中獎名單出爐 頭獎20萬帶回家
財政部國稅局今（2024）年聯合舉辦「行動e報稅 好禮相送」3大好康抽獎活動，總獎金高達465萬元，昨（8）日公布11836名中獎人，現金獎項共計有36名，會以掛號郵寄中獎通知。針對電子禮券獎項則有11800名，則在8/13起以簡訊通知中獎訊息。詳細名單可以到財政部、中區國稅局查詢。
記者魏妤庭／台北報導
為鼓勵民眾使用網路或手機申報112年度綜合所得稅，並透過e化方式辦理繳稅、退稅，財政部各地國稅局聯合發起抽獎，8/6下午3點在財政部進行公開抽獎，律師見證下以電腦隨機抽出全部獎項11836名，其中，包含網路報稅獎最大現金20萬元、、貳獎10萬元獎2名、參獎獎金5萬元3名、肆獎獎金1萬元10名、伍獎獎金5000元20名、陸獎電子禮券1000元800名，及普獎電子禮券200元5000名。
此外，財政部表示，符合網路報稅獎抽獎條件，且使用手機完成報稅者，還可以參與「手機報稅加碼獎」，共抽出電子禮券500元3000名、「E化繳退稅加碼獎」，共抽出電子禮券200元3000名。
此次現金獎項有36名，會以掛號郵寄中獎通知，中獎人收到中獎通知後，所載期限內回覆領獎資料。獎金超過2萬者則依照規定辦理扣繳所得稅，扣除中獎人應繳納的10%扣繳稅款後，將餘額匯入中獎人指定的本人銀行帳號。
電子禮券獎項有11800名，則是按照中獎人申報112年度綜所稅留存的手機號碼，8/13起以簡訊通知中獎訊息，收到簡訊後需在期限內依簡訊說明兌領，逾期未領取或簡訊通知無法送達者，視同放棄領獎。