類鼻疽疫情升溫！高雄3天「3區新增6個案」　1人重症收治加護病房

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市衛生局表示，此次新增6例確診個案，年齡介於52歲到95歲間，發病日則在7/24到8/3間。發病症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等。除了有1例50多歲男性確診案無慢性病史外，其他個案皆合併有糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症等慢性病史。目前5例收治一般病房接受治療中，1例已出院。
高雄市衛生局表示，凱米颱風後，高雄市累計確診病例14例，其中有13例具有慢性病及特殊疾病史。個案居住地分布在永安、梓官、楠梓、林園、鳳山區。其中梓官區確診病例數7例居多。此外，確診個案有1例居住在楠梓區，颱風期間家中淹水有接觸汙水汙泥，其他11例則是住家鄰近積淹水區域，另3例住家及周邊社區雖未淹水，但發病前有涉水行走的活動史。5例身上有發現傷口。
高雄市衛生局表示，類鼻疽是第四類法定傳染病，致病原存在於土壤、水池及積水環境中，主要透過皮膚傷口接觸土壤或汙水而感染，也可因吸入、食入塵土或汙水而感染，颱風大雨過後為類鼻疽疫情高峰，且常見吸入性感染，一般常見於颱風過後一個月內確診個案顯著增加。
由於類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，但若有症狀，常見病徵為發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。衛生局提醒，民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等任一疑似症狀應儘速就醫，並告知汙水、汙泥相關暴露史，以利即早診斷與治療。
高雄市衛生局已針對凱米風災後積淹水區域進行戶外環境消毒，針對積水地下室進行預防性噴藥，呼籲民眾在處理土壤及積水時，應該穿戴防水手套及長靴，避免赤腳行走，必要時戴口罩，做好個人防護以免感染病原菌。糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，建議外出時儘量佩戴口罩，另請醫師提高警覺，診療時如遇有疑似個案，應於72小時內通報及採檢送驗，以利衛生單位採取防治措施。