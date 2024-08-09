首例！北市10月大男嬰「腸病毒重症」 衛生局示警：流行期還沒過
北市衛生局今（9）日公布2024年首例腸病毒感染併發重症個案，為出生10個月男嬰，7月25日出現發燒及嗜睡等症狀，由醫院通報採檢，並轉入加護病房，期間曾出現肺水腫及休克，但治療後病況穩定，8月5日已轉至一般病房，而疾管署昨（8）日研判檢驗結果，證實為克沙奇A2型腸病毒感染併發重症。
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依據疾管署監測資料，2024年全國第31週（7月28日至8月3日）腸病毒門急診就診數計1萬1079人次，高於全國流行閾值（1萬1000人次），而北市第31週腸病毒門急診就診數計919人次，低於流行閾值（1100人次）；2024年截至8月8日，全國腸病毒感染併發重症共5例，包括感染克沙奇A2型3例及A10型2例。
北市衛生局提醒，腸病毒疫情雖趨緩，但仍處流行期，尤其家中有嬰幼兒的民眾，更應提高警覺，留意嬰幼兒健康狀況；預防腸病毒最好方法是大人、小孩都用肥皂勤洗手，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟，並應注意居家環境清潔及通風，且大人返家後應於更衣後再接觸幼童，以降低幼童感染風險。
此外，北市衛生局表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請把握治療黃金期 ，儘速至北市14家腸病毒重症責任醫院，包括台大兒童、馬偕兒童、三總、北榮、新光、國泰、萬芳、振興、北醫、台安，及北市聯醫中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區等就醫。