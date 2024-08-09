台股午盤漲674點、挑戰回填跳空缺口 航運股跳水、萬海振幅逾10%
美國股市昨（8）日全數收紅，其中費半指數與台積電ADR大漲逾6%，因此激勵台北股市今（9）日回神上攻，開盤上漲342點，以21212點開出，站回半年線；隨後在電金傳全面齊揚之下，最高上漲734.5點、來到21604.6點，挑戰填回週一留下來的跳空缺口，午盤則是上漲674.87點或3.23%，來到21544.97點，5日線、10日線也成功站回。
記者陳郁柔／台北報導
大盤回神之際，中小型股漲勢也不惶多讓，今日以248.22點開出，午盤漲幅擴大，上漲7.15點或2.9%，來到253.86點，成功站回5日線、10日線。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：鴻海、群創、新光金、昆盈、聯電；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、華城、聯發科。
權值股全數走高，台積電開盤以927元開出，上漲31元，午盤漲幅擴大，上漲33元或3.68%，來到929元；鴻海以170元開出，午盤上漲7元或4.28%，來到171元；聯發科午盤上漲25元或2.24%，來到1140元。
除了權值股全面上攻，電金傳也同步走高，漲勢最強勁的就是電機機械族群，類股指數午盤上漲4.8%，穎漢、全球傳動、羅昇、中興電、直得亮燈漲停，大量逼近漲停、上漲逾9%，士電上漲逾8%，亞力、高力、大銀微系統、華城、台灣精銳上漲逾7%。
綠能股今日也非常強勁，上緯投控亮燈漲停、來到113元，泓德能源-創上漲逾7%，昶昕上漲逾6%，雲豹能源上漲逾5%。
雖然台股百花齊放，但航運股盤中遇到亂流，類股指數盤中跳水、一度翻黑，萬海振幅高達10.41%，午盤下跌2.7%，台驊投控也下跌逾2%，陽明下跌逾1%，中櫃、長榮也遇壓來到盤下。