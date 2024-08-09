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不碰菸酒檳榔！用錯牙套仍爆「非典型口腔癌」　醫：4風險別踩雷

▲有民眾因牙齒動搖，自行上網購買矽膠牙套在睡覺時配戴，但牙套經常摩擦舌頭、造成潰瘍，長此以往竟形成舌癌。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）
▲有民眾因牙齒動搖，自行上網購買矽膠牙套在睡覺時配戴，但牙套經常摩擦舌頭、造成潰瘍，長此以往竟形成舌癌。（示意圖，非當事人／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

沒抽菸、不喝酒沒吃檳榔，還是有可能罹患口腔癌。多個醫療團體齊提醒民眾注意「非典型口腔癌」，並提出口腔反覆潰瘍、常吃過燙食物等4大風險，若不時暴露於這4大風險，而且口腔出現長期紅白斑、不明原因的無痛腫塊，要儘速至牙科檢查。

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醫師立委王正旭表示，根據衛福部口腔健康司統計，罹患非典型口腔癌比例從2010~2017年間的12.46%升到2018~2021年間的15.46%，且相較於傳統口腔癌的男女比25：1，非典型口腔癌男女比則趨近1：1。此外，從第4期存活率來看，非典型口腔癌為41.05%，雖低於典型口腔癌的45.72%，但仍不可輕忽。

另一名醫師立委陳菁徽則說，政府對於民眾提升非典型口腔癌的認知，應該要更為主動，不能與現況脫節。

▲牙齦、牙齒、牙套、蛀牙配圖。（圖／取自Unsplash）
▲不菸不酒還是有可能罹患口腔癌，若是有口腔反覆潰瘍、常吃過燙食物等風險需多注意。（圖／Unsplash）
癌症希望基金會副董事長羅盛典醫師則說，生活中無菸、酒、檳榔的癌友，接近7成未曾意識到牙齦出血、口腔內類似嘴破的潰瘍有可能是口腔癌，直到第2期後有明顯癌變才就醫，很可能造成遺憾。

羅盛典舉例，癌友黃先生因牙齒動搖，自行上網購買矽膠牙套在睡覺時配戴，但牙套不密合，導致經常摩擦舌頭，長期有潰瘍，長此以往竟形成舌癌。

針對非典型口腔癌的預防，羅盛典指出，要盡量避免4大風險，包括口腔衛生不良、人類乳突病毒（HPV）感染、反覆口腔潰瘍（例如假牙刺激或刮破口腔黏膜、經常攝取過燙食物等），並應定期進行口腔檢查，才能及早發現、治療。

中華民國口腔顎面外科學會理事長林冠州醫師、高雄市牙醫師公會副理事長李明志醫師則呼籲，非典型口腔癌4大風險族群應主動篩檢，而牙醫師也應主動詢問病人是否有風險行為。

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