南海海槽若強震、影響恐超311！優先救災防災 岸田文雄取消出訪
日本九州宮崎縣外海，8日下午發生規模7.1強震，氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」，警告未來一週注意可能會發生巨大地震。日本首相岸田文雄表示，必須優先考慮救災工作，所以取消原定出訪中亞的行程。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《NHK》報導，岸田文雄原定9日開始對哈薩克、烏茲別克、蒙古進行為期4天的訪問，並出席中亞五國首腦會議、個別首腦會議，但由於8日發生九州強震，決定優先考慮救災，了解地震造成的損失及後續復原工作。
另外，對於日本氣象廳發布的「南海海槽地震臨時情報」，呼籲警惕下一次大地震，岸田文雄也表示，雖然不必然會在短期內發生，但政府仍需要做好預防措施，在這節骨眼上只得先取消出訪。
針對8日這起地震，日本氣象廳說明為逆斷層型，是由南海海槽地震假定的震央區內陸地板塊和菲律賓海板塊邊界的部分位移造成，並在南海海槽地震臨時情報，附註了增加「巨大地震注意」等關鍵字，提醒未來一週，民眾需提高警戒，注意地方政府所發布的地震避難訊息，發生大規模地震的可能性會比平時相對來得高。
日本政府曾在2018-2019年試算，若南海海槽發生大地震，將是規模達8至9的超強地震，最多可能造成約23萬1000人死亡，為311東日本大地震的10倍以上，209萬4000棟房屋全倒，所以這些年來一直在推動防災對策及計畫，以期在這場大型天災真的到來時，盡可能減少災損。