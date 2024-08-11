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被機車排氣管燙到！防惡化記得5步驟　專家：「這種藥」當天別抹

▲許多民眾共同經驗就是被排氣管燙到，專家提醒要記得「沖、脫、泡、蓋、送」，若有水泡且面積大到相當於2隻手臂，一定要就醫。（示意圖／shutterstock）
▲許多民眾共同經驗就是被排氣管燙到，專家提醒要記得「沖、脫、泡、蓋、送」，若有水泡且面積大到相當於2隻手臂，一定要就醫。（示意圖／shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

日常生活常有燒燙傷危機，例如機車族，很普遍的共同經驗就是被排氣管燙到，不過類似意外發生後，該怎樣儘快處置，某些民眾還是搞不清楚，對此專家說，要記得「沖、脫、泡、蓋、送」口訣，第一要務是快沖冷水，若有水泡則千萬別擠破，而小面積燒燙傷可諮詢社區藥師用藥，但若有水泡且面積大到相當於2隻手臂，一定要就醫。

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針對燒燙傷，食藥署邀請中華民國藥師公會全國聯合會藥師廖仁睦加強相關認知，他指出，皮膚由外而內依序是角質層、表皮層、真皮層、皮下組織，而燒燙傷依傷害深度及範圍可分為：

▲燒傷中心則結合醫生、護理師、物理治療師、職能治療師、營養師、社工師和其他輔助人員組成團隊，提供病人全方位的照護。（圖／ingimage）
▲燒燙傷、曬傷若只到表皮層，沒有起水泡，傷口表現為紅、熱、痛。（圖／ingimage）
■一度燒傷：傷害只到表皮層，沒有起水泡，傷口表現為紅、熱、痛。

■二度燒傷：已傷及真皮層，皮膚紅腫、起水泡，有劇烈疼痛及灼熱感；若傷到真皮層深度3分之1以上，痊癒後會留下明顯疤痕。

■三度燒傷：表皮層及真皮層都壞死，色素細胞與神經皆遭破壞，皮膚呈焦黑色，乾硬如皮革，或為蒼白色，且疼痛消失，須植皮治療。

■四度燒傷：全層皮膚、皮下組織、肌肉、骨骼皆受到傷害並壞死，呈現焦炭狀，須依賴皮瓣補植治療、電療等特殊醫療，部分需截肢。 

 廖仁睦強調，燒燙傷發生時，必須立即移除或遠離燒燙傷來源，並以「沖、脫、泡、蓋、送」原則處理，注意無論傷口大小，最好都能沖冷水15至30分鐘，以免熱能持續傳遞；若已起水泡，切勿弄破，使傷口自行癒合；當燒燙傷達二級以上，且傷害體表面積20%，相當於2隻手臂，應立即就醫處理。 

▲醫師表示，燒燙傷時不應用蘆薈、左手香等偏方敷患處，以免刺激皮膚。（圖／ingimage）
▲醫師表示，燒燙傷時不應用蘆薈、左手香等偏方敷患處，以免刺激皮膚。（圖／ingimage）
針對燒燙傷適用的藥膏，廖仁睦說，可分兩類，一是燒燙傷專用藥膏，另一為外傷兼燙傷藥膏：

■燒燙傷專用藥膏：含氧化鋅，可吸熱、抗過敏，並含抗生素與銀離子，能消炎、抑菌，適合發生燒燙傷半小時內厚敷，以防範圍擴大、惡化，但要注意含磺胺類抗生素成分的藥膏，蠶豆症患者不可使用。 

■外傷兼燒燙傷藥膏：含抗生素，可防感染，但若屬質地透明的油性藥品，由於是以凡士林為基底，在燒燙傷急性期不能用，因凡士林蓋住傷口，會使傷口熱度難以下降，恐造成惡化，應待傷後第2、3天再使用。 

 廖仁睦建議，燒燙傷藥膏應每天使用2次，若傷口會滲出組織液，則可選擇具吸收傷口分泌物、可維持傷口濕潤環境的傷口敷料，每天更換2~3次，直到痊癒為止。 

食藥署也提醒，小面積或傷害程度低的燒燙傷，應諮詢專業藥師後選擇適當藥膏，切勿聽信偏方，塗抹牙膏、蘆薈、醬油等，影響皮膚復原。 

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