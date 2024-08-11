被機車排氣管燙到！防惡化記得5步驟　專家：「這種藥」當天別抹

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■一度燒傷：傷害只到表皮層，沒有起水泡，傷口表現為紅、熱、痛。
■二度燒傷：已傷及真皮層，皮膚紅腫、起水泡，有劇烈疼痛及灼熱感；若傷到真皮層深度3分之1以上，痊癒後會留下明顯疤痕。
■三度燒傷：表皮層及真皮層都壞死，色素細胞與神經皆遭破壞，皮膚呈焦黑色，乾硬如皮革，或為蒼白色，且疼痛消失，須植皮治療。
■四度燒傷：全層皮膚、皮下組織、肌肉、骨骼皆受到傷害並壞死，呈現焦炭狀，須依賴皮瓣補植治療、電療等特殊醫療，部分需截肢。
廖仁睦強調，燒燙傷發生時，必須立即移除或遠離燒燙傷來源，並以「沖、脫、泡、蓋、送」原則處理，注意無論傷口大小，最好都能沖冷水15至30分鐘，以免熱能持續傳遞；若已起水泡，切勿弄破，使傷口自行癒合；當燒燙傷達二級以上，且傷害體表面積20%，相當於2隻手臂，應立即就醫處理。
針對燒燙傷適用的藥膏，廖仁睦說，可分兩類，一是燒燙傷專用藥膏，另一為外傷兼燙傷藥膏：
■燒燙傷專用藥膏：含氧化鋅，可吸熱、抗過敏，並含抗生素與銀離子，能消炎、抑菌，適合發生燒燙傷半小時內厚敷，以防範圍擴大、惡化，但要注意含磺胺類抗生素成分的藥膏，蠶豆症患者不可使用。
■外傷兼燒燙傷藥膏：含抗生素，可防感染，但若屬質地透明的油性藥品，由於是以凡士林為基底，在燒燙傷急性期不能用，因凡士林蓋住傷口，會使傷口熱度難以下降，恐造成惡化，應待傷後第2、3天再使用。
廖仁睦建議，燒燙傷藥膏應每天使用2次，若傷口會滲出組織液，則可選擇具吸收傷口分泌物、可維持傷口濕潤環境的傷口敷料，每天更換2~3次，直到痊癒為止。
食藥署也提醒，小面積或傷害程度低的燒燙傷，應諮詢專業藥師後選擇適當藥膏，切勿聽信偏方，塗抹牙膏、蘆薈、醬油等，影響皮膚復原。