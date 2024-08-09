2028藍白合？他分析柯文哲有1根本問題 應好好跟藍營這兩大咖談
國民黨與民眾黨在2024總統大選一度有機會合作，由國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲搭檔參選，但最後破局，傳出日前柯文哲還在後悔沒有「藍白合」。但對於2028還有沒有可能藍白合？前立委郭正亮說，台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜跟柯文哲的關係比較深，3人應該好好談一談，但時間未到，不要太早亮牌。
記者何哲欣／台北報導
郭正亮在《亮話天下》節目中說，台灣的小黨大概都只有兩屆的命運，大概就是8年，如新黨、親民黨、台聯、時代力量，現在則輪到民眾黨，除了小黨，台灣都是藍綠兩大黨在主導，而兩大黨有一個政治核心在對決，就是統獨或是兩岸政策。
郭正亮說，藍綠之外，若有另外一個黨想要找一個中間路線，取代兩大黨，都是非常不可能、非常困難的事情，因為在台灣，除了統獨議題外，其他議題的矛盾程度，都不會超過統vs獨或戰爭vs和平這種議題，而這種議題就是台灣總統大選的核心矛盾，根本跑不掉，民進黨現在還要把它加入民族認同的成分，國民黨就一直閃不掉，明年國民黨主席選舉，也不可能不面對這個問題。
至於民眾黨，郭正亮說，柯文哲很清楚有這種統獨矛盾，他雖然故意不碰，只說兩岸一家親，但光靠這招，實在看不出民眾黨在兩岸的真正主張是什麼，而用這種模糊的兩岸策略，說未來要由民眾黨執政，國民黨也不會同意。