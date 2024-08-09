晴天雷聲響不停！雙北地區「2級淹水警戒」 午後雨最猛地區出爐
今（9）日台灣低壓側水氣多，環境吹西南風，中午過後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，部分地區包括內湖、新店等地區先響起劇烈雷聲，目前中央氣象署針對17縣市發布豪雨特報，其中桃園、雙北大雷雨警戒，留意9級以上強陣風、淹水。台北市、新北市也發布二級淹水警戒，提醒民眾要注意。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（9）日清晨降雨集中在中南部，不過午後對流發展旺盛，大臺北地區發布大雷雨警戒，其中台北市萬華區、新北市中和區及永和區，也發布二級淹水警戒，示警該地區有70%機率三小時內開始積淹水，提醒民眾須留意。
⚠️ 12:46發布大雷雨警戒區域，新北市、臺北市、桃園市
📍臺北市：大安區、中正區、萬華區、大同區、文山區
📍新北市：新莊區、三重區、新店區、板橋區、三峽區、鶯歌區、樹林區、中和區、土城區、永和區、龜山區
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡豪雨：屏東縣
🟡大雨：基隆北海岸、臺北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣
中央氣象署技正謝佩芸表示，今明兩天台灣受到附近低壓帶影響，水氣偏多，天氣不穩定，且西南風稍增強，中南部清晨至上午容易有局部短暫陣雨或雷雨，且有明顯雨勢發生機會。
今天上午西南部降雨逐漸趨緩後，中午後熱力作用，各地要留意午後雷陣雨發展，尤其是山區和近平地降雨明顯。氣象署提醒，午後在北部及宜、花山區有局部短暫雷陣雨，並有大雨出現的機率。
午後雷陣雨入夜後趨緩，深夜西南風和環境風場交互作用，西南部沿海又有短暫陣雨，一路到明天清晨是降雨最大的時刻，尤其雲林、嘉義以南清晨至明天上班時間前後，會有較大雨勢發生。