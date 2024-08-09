奧運轉播一幕引熱議！愛爾達「幕後人員名單」藏感人細節 被讚爆
昨（8）日是一年一度的父親節，許多孩子向爸爸獻上難忘的禮物，感謝父親平時的照顧，有網友發現愛爾達體育台在8日電視播出的感謝名單跑馬中，特別將工作人員的名字換成「XXX的兒女OOO」，成為感人亮點，讓許多民眾大呼「好有創意！」
記者劉彦誼／綜合報導
有網友在社群平台「Dcard」發文，表示自己看奧運賽事時，發現愛爾達電視台把電視台幕後人員名單換成「XXX的兒女OOO」，代替他們向父親致上敬意，也應景八八父親節，可愛又溫馨的舉動引起觀眾注意，紛紛表示「太可愛了吧！好暖心又很有創意」、「相當有趣的嘗試，很喜歡這種輕鬆的媒體風氣」、「爸爸看到自己的名字和兒女的名字在上面一定很驕傲」。
而對於愛爾達主播魏楚育轉播林郁婷賽事時大喊「最棒的父親節禮物」，他在Threads上發文表示「找個時間我會親自跟她說明致意，如果她覺得有被冒犯，我絕對100%誠意跟她道歉。」「林郁婷就是台灣女兒、台灣驕傲、台灣之光，大家用各種方式保護自己的女兒是應該的，尤其最好的方式，就是讓林郁婷感受到溫暖與力量，堂堂正正在擂台上拿下夢寐以求的金牌。」
本屆奧運各項目選手皆奮力拚搏，賽事接近尾聲，繼「舉重女神」郭婞淳摘銅後，台灣舉重好手陳玟卉有望繼續拚獎牌，巴黎奧運也將於11日傍晚舉行閉幕典禮，下屆2028洛杉磯奧運接辦人艾凡絲希望足足四年的籌備足夠精彩，能夠鼓舞新一代的觀眾去追逐他們的夢想。