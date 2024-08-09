王齊麟捨不得李洋退役「想起來會惆悵」 讚他是嚴謹教授想去修課
巴黎奧運羽球男雙金牌得主王齊麟今（9）日首度現身公開活動，天公不作美突然下起大雨，澆不熄粉絲熱情，湧入約500粉絲進場。由於搭檔李洋即將退役，王齊麟受訪時坦言，比賽剛結束沒有感覺，現在才有實感，「好像這組合要結束了，想起來會惆悵。」他也希望李洋跟他一起參加年終賽，替這組合畫下完美句點。
記者林奕如／台北報導
王齊麟和李洋在2019年開始搭檔，他透露回想起會感傷，麟洋配確定會在9月的台北羽球公開賽登場，王齊麟表示：「若是結束台北最後一場賽事，我可能真的會有實感，我也是很念舊的人，這一路一起扶持。」尤其兩人在東京奧運之後的3年有面臨低潮，一度差點拆夥、排名狂掉、患上運動失憶症，王齊麟說，很多運動員都會遇到（低潮），當下沒有那麼直接溝通，之後去了解溝通，這次巴黎奧運就有突破。
李洋未來想參選羽協理事長，王齊麟則說，自己目前還是希望專注打球，也知道李洋一直想要幫助羽球界想法。李洋將在國立體育大學擔任副教授上課，被問到王齊麟是否會想說修課？他說：「我是學生會想去修課，他肯定是很嚴謹、很棒教授。」還模仿起李洋說話，十足活潑。
王齊麟新搭檔是「羽球男神」21歲的邱相榤，他下禮拜將和對方一起訓練，之後馬上要出國比賽，王齊麟表示：「現在變成我去帶學弟，所以要更有組織，要心態更成熟，在場上更冷靜。」