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台積電最後一盤爆4326張買單、收最高價934元　台股終場大漲598點

▲台北股市今（9）日回神上攻，終場上漲598.9點或2.87%，收在21469點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（9）日回神上攻，終場上漲598.9點或2.87%，收在21469點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（8）日全數收紅，其中費半指數與台積電ADR大漲逾6%，因此激勵台北股市今（9）日回神上攻，開盤上漲342點，以21212點開出，站上5日線、半年線；隨後在電金傳全面齊揚之下，最高上漲734.5點、來到21604.6點，距離週一留下來的跳空缺口只剩24點，終場上漲598.9點或2.87%，收在21469點，10日線也成功站回，成交量為4558.28億元。此外，台股今日收周線，本周下跌169.09點，不過周K結束連3黑，拉出一根紅K棒。

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大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數終場上漲5.56點或2.25%，收在252.27點，成交量為1178.72億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、鴻海、昆盈、新光金、聯電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、聯發科、緯穎。

權值股全數走高，台積電開盤以927元開出，上漲31元，最後一盤爆出4326張買單，終場收在今日最高價934元，上漲38元或4.24%，貢獻大盤指數就有300點；鴻海以170元開出，最高來到172元，雖然尾盤遇到獲利了結賣壓，終場還是上漲5元或3.06%，收在168.5元，貢獻大盤指數就有24點；聯發科尾盤也遇到賣壓，終場上漲10元或0.9%，收在1125元。

今日盤面最大亮點就在重電股，類股指數大漲逾4%，位居漲幅排行冠軍。主要是受惠於總統賴清德在國家氣候變遷對策委員會指示台電原訂10年完成電網韌性計畫、提早在4年優先完成關鍵區域及與民生關鍵工程，台電董事長曾文生也提到，未來十年用電成長率呈現倍增，因此相關個股迎來利多，華電、大山、合機、中興電亮燈漲停，士電、華城大漲逾6%，亞力、華榮也大漲逾5%。

熱度也擴散到綠能概念股走高，上緯投控亮燈漲停，泓德能源-創上漲近7%，森崴能源、台達電、碩禾、科風、世紀鋼、立碁、日友上漲逾2%。

此外，台積電走高也帶動半導體股續攻，瑞耘、金麗科、弘塑、京元電子亮燈漲停，錼創科技-KY創、辛耘也逼近漲停板，閎康、M31上漲逾7%。

金融個股今日也有表現，國泰金控昨日公布7月財報成績，單月獲利創歷年同期新高，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄，激勵股價大漲逾4%，帶動同族群個股走高，元大金、富邦金、玉山金、永豐金、台產、開發金上漲逾3%，台中銀、安泰銀、中信金、王道銀行、新光金、旺旺保上漲逾2%。

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