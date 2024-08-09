快訊／接機王齊麟遭轟搞特權！陳詩媛首道歉：第一次經歷這種事

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陳詩媛7日現身機場為男友王齊麟接機，被不少酸民攻擊，還被質疑「為什麼能進出管制區？」體育署隨後出面解釋：「因為羽球男雙組合衛冕奧運金牌確實相當不易，王齊麟的親友提出到管制區接機的需求，便協助他的女友和經紀人申請進入管制區。」而陳詩媛的經紀人也發聲表示：「希望大家可以給詩媛跟齊麟一些空間，把焦點放在選手身上，謝謝。」
網友質疑陳詩媛行為太高調 搶走其他運動選手的風采
雖然陳詩媛已提出解釋事前有先申請進入管制區，但仍有網友在昨日透過Threads發文，質疑陳詩媛太過高調，搶了其他人風采，並寫道：「8月4日比賽結束，8月5日女生就馬上發雙打新搭檔，他們甚至都還沒回到台灣，實在有點沒給現任搭檔尊重。」接著，原PO又提到「接機事件」，他指出：「從選手下飛機到入境都有大批媒體和民眾等著選手『們』，台灣民眾對體育賽事這麼高度關注，幾乎就只有四年一次的奧運這幾天，有些選手的關注度甚至只有在機場的短短幾小時，每個選手都是代表台灣在外為國爭光，應該把焦點留給選手們！」原PO也強調：「尤其其中還有即將退役的選手，其他默默不受關注但取得好成績的選手等等。」
原PO也指出：「從出發前發布男生的奧運特輯、衛冕冠軍與金牌的合照等等，女生（陳詩媛）應該都有意識到現在任何有關王齊麟的事情基本上都會被報導、關注。」不過讓原PO不解的是，「女生：希望把焦點放在選手身上。也是女生：申請進入管制區接機。」原PO無奈表示：「我想表達，要高調應該不只有這些會無意間搶其他人風采的方式，像男生去探班我就覺得很甜很有心，有個奧運金牌的男友的確很值得驕傲，但也要尊重其他選手吧。」
陳詩媛親上火線回應並道歉 坦言第一次經歷思考不周
陳詩媛則在9日直接回應Threads上該名網友，也首度為自己思考不夠完全道歉，她表示：「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，但我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他，因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」
針對網友質疑，陳詩媛也一一解釋：「再來你說的那些影片，其實都是奧運出發前拍的，就連新搭檔的都是好久以前拍好的，當時只是希望可以藉由影片讓大家看到選手的另一面。」最後，陳詩媛再度為自己行為致歉，她坦言：「我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」
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