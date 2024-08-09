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台股本周大起大落、會跌到什麼地步？謝金河：再破底危機已不大

▲謝金河今日以「貪婪與恐懼的時分」為標題在臉書發文，認為台股再破底機率不大。（圖／NOWnews資料照）
▲謝金河今日以「貪婪與恐懼的時分」為標題在臉書發文，認為台股再破底機率不大。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市本周走勢震盪，周一大跌1807點，周二上漲670點，周三大漲794點，周四又下跌425點，今（9）日又上漲598點，這樣大起大落更是讓投資人直呼「心臟受不了了！」而面對這樣的盤勢到底會跌到哪裡？財信傳媒董事長謝金河認為，星期一的大跌算是地震的強震，接下來是餘震，股市會反覆震盪，但再破底危機已不大。

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謝金河今日以「貪婪與恐懼的時分」為標題在臉書發文指出，4日台灣的羽球雙打拿到金牌，大家都很開心，但星期一的台股開盤隨即大挫1807點、跌幅8.35%，每個人都在問我，台股會跌到哪裡？市場上很多短線投資人面臨斷頭壓力，大家都很恐懼。

謝金河認為，投資的市場總是充滿著貪婪與恐懼，巴菲特為什麼是股神？因為他的手上永遠都有很高的現金部位，在市場恐懼的時候，他可以從容出手，買入大家倉惶殺出的股票。謝金河常形容，投資像打拳，一手出拳，一手在後，如果兩手都伸出來，像有人丙種，融資，當冲全來，不小心，雙手齊斷。

謝金河再度表示，日本才是這次全球股災的震央！日本股市大跌後，日央立刻出來喊話說：市場不穩定，不會升息，這個聲明出來，日圓貶，股市就反彈，危機也解除大半。

謝金河認為，美國經濟數據都很好，一旦市場傳出降息，股市會出現大回檔，馬斯克跳出來駡聯準會，看起來他看不懂箇中內涵。這次非農就業數據不如市場預期，正好給市場一次回檔修正的機會，不是壞事。

而國際市場上，像巴菲特減持一半蘋果持股，也給市場帶來恐懼；以色列炸死哈瑪斯領袖也引發伊朗報復的疑慮，眾多壞消息迎面而來。交易所總經理出來安定人心，經濟部長說要注意景氣循環的問題！這個時候張錫又站出來告訴大家台股有三大利多，他的觀點最具說服力。

謝金河認為，台股周一的大跌算是地震的強震，接下來是餘震，股市會反覆震盪，但再破底危機已不大。這次日本是震央，台灣，南韓都奉陪。值得關注的是，過去國際資金活躍的香港，這次水波不興，漲跌都微弱，可以看出國際資金走得差不多了，深圳，上海，香港在金融市場的邊緣化危機。

謝金河最後也信心喊話，台股這次跌破半年線，離年線還有一些距離，台股是在這次金融市場強震中，全球表現最好的市場！


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