台股本周大起大落、會跌到什麼地步？謝金河：再破底危機已不大

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謝金河認為，投資的市場總是充滿著貪婪與恐懼，巴菲特為什麼是股神？因為他的手上永遠都有很高的現金部位，在市場恐懼的時候，他可以從容出手，買入大家倉惶殺出的股票。謝金河常形容，投資像打拳，一手出拳，一手在後，如果兩手都伸出來，像有人丙種，融資，當冲全來，不小心，雙手齊斷。
謝金河再度表示，日本才是這次全球股災的震央！日本股市大跌後，日央立刻出來喊話說：市場不穩定，不會升息，這個聲明出來，日圓貶，股市就反彈，危機也解除大半。
謝金河認為，美國經濟數據都很好，一旦市場傳出降息，股市會出現大回檔，馬斯克跳出來駡聯準會，看起來他看不懂箇中內涵。這次非農就業數據不如市場預期，正好給市場一次回檔修正的機會，不是壞事。
而國際市場上，像巴菲特減持一半蘋果持股，也給市場帶來恐懼；以色列炸死哈瑪斯領袖也引發伊朗報復的疑慮，眾多壞消息迎面而來。交易所總經理出來安定人心，經濟部長說要注意景氣循環的問題！這個時候張錫又站出來告訴大家台股有三大利多，他的觀點最具說服力。
謝金河認為，台股周一的大跌算是地震的強震，接下來是餘震，股市會反覆震盪，但再破底危機已不大。這次日本是震央，台灣，南韓都奉陪。值得關注的是，過去國際資金活躍的香港，這次水波不興，漲跌都微弱，可以看出國際資金走得差不多了，深圳，上海，香港在金融市場的邊緣化危機。
謝金河最後也信心喊話，台股這次跌破半年線，離年線還有一些距離，台股是在這次金融市場強震中，全球表現最好的市場！