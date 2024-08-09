泰國女星大談《跳越時空的愛戀》！演員三度搭檔演出

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因為本片是泰國影史難得一見的電影鉅製，刻劃兩位主角不論從遙遠的太空，或是難以到達的深海，只要彼此有愛，愛都將引領兩人再度相遇。感人又刻骨銘心的劇本，也深深打動了FreenBecky。Freen便表示：「讀完劇本，感受無論是什麼形式的愛情或是年齡，都是美好的，也確實是無限的。」Becky讀完劇本也有感而發：「覺得要愛自己，非常愛自己，並尊重我們所愛的人。」
尤其這是兩人三度合體演出，再度展現強大的默契與化學反應，也讓Freen表示：「我們全力以赴、意志堅定，而且非常謙虛，尤其本片的製作規模龐大，我們的角色也需要嘗試很多新事物，所以我覺得我們一起經歷了很多。至於信任與合作， 我們早就不用像新生兒一樣一步步來，因為我們已經合作過很多作品，我們早已經習慣了彼此。」據悉，兩人在開拍前積極學習騎車、潛水、射擊、武打等技術，就是為了將自己最好的一面展現給觀眾。
值得一提的是，《跳越時空的愛戀》是泰國年度史詩級電影鉅製，劇組更為了片中的太空場面，打造出等比例的太空船進行拍攝，展現跳脫過往電影製作的強大野心。主演之一的Freen對此表示：「我覺得泰國電影每年都在進步，可能大家都習慣觀賞國外的電影，但我覺得泰國電影現在已經開始發展了，不論是設備、劇本、製作、導演或演員本身，都不斷在進步當中。」她更有感而發：「身為演員，我也做了很多功課，希望這部電影能夠推動泰國電影的發展，並且走向國際，讓全世界都認識到泰國也能拍出這樣的作品。因為本片的製作真的很龐大，包括畫面、燈光、顏色、聲音、特效，觀眾觀賞之後會感到很驚訝。希望能有更多人來觀賞這部電影，看看它的製作有多龐大，同時也幫助推動這個產業往更好的方向發展。」
這部由國際巨星「FreenBecky」領銜主演的泰國年度史詩級電影鉅製《跳越時空的愛戀》，即將在8月28日（週三）於台灣感動獻映。發行商也積極鼓勵觀眾進行包場，凡在戲院包場即可獲得A5原文電影海報小卡。
本片劇情描述琳（Freen飾演）和凱斯（Becky飾演）從朋友發展成戀人關係，琳夢想成為太空人，而凱斯則夢想打破自由潛水世界紀錄。當琳終於成為太空人，凱斯卻消失在深海之中，再也沒有回來，讓琳的餘生都陷入在痛苦之中。某日，琳執行太空任務，但太空船卻陷入巨大的太陽風暴當中，甚至切斷了她與地球的聯繫。她認為這可能是她生命中的最後一刻了，這時，某種形式的能量突然帶走她的靈魂，將她傳送到與凱斯多個不同的平行世界當中。兩人在平行世界裡跨越不同時代，都相互愛上彼此，只不過最終都無法改變悲痛的結局。儘管如此，她仍堅持追求一個可以跟凱絲珍惜彼此的世界，不必再忍受著別離的痛苦…。