「最美雙胞胎」依依認了早被趕回娘家！離婚協議被前夫當成廢紙
「最美雙胞胎」之中的姊姊依依（蔡依伶），去年年底宣布與前夫史丹利離婚，和平結束長達10年的婚姻。不過兩人在離婚協議上也寫下，離婚的依依仍可以住在史丹利家中，史丹利也和依依約定好可以讓她隨時探望孩子，豈料依依其實早在今年3月就被「趕」回娘家，讓外界忍不住猜測與史丹利已有新歡有關。
記者史平旭／綜合報導
據「ETtoday星光雲」報導，好聚好散的依依和史丹利在離婚後商量好，為了方便照顧兩人的兒子，依依可以繼續住在男方家中。沒想到離婚不到半年，今年3月時，依依突然被史丹利通知搬家，錯愕的她只好緊急搬回汐止的娘家，談到史丹利是否有新歡時，她也坦言確實有聽說過，但具體情況並不清楚。
最令依依憂心的便是與史丹利的三個孩子，雖然離婚協議上註明探視兒子們的週期為兩周一次，但前夫史丹利卻有口頭答應她，無論何時都能回去看兒子們，只是如今也再度變卦成堅持原定兩周看一次的協議，依依無奈接受，也相當擔心年幼的孩子們沒有媽媽在身旁照顧。
依依、史丹利結束10年婚姻 重回單身鬆口談離婚心境
依依和妹妹佩佩兩人同時在2013年結婚，依依的前夫史丹利是台灣、澳洲雙國籍，相差5歲的兩人在好友的婚禮上決定結婚。離婚後的依依仍不缺追求者，在談到當時的心境時也坦言，離婚是經過深思熟慮下的結果，做出這個決定對她和史丹利來說都好，但兩人永遠是孩子們的爸媽，重回單身後她也不再內耗自己，心情輕鬆許多。