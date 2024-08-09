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「台灣女婿」AIT處長拜會　盧秀燕：盼各領域合作

▲美國在台協會(AIT)處長谷立言一行人，拜會台中市政府(圖／市政府提供2024.8.9)
▲美國在台協會(AIT)處長谷立言一行人，拜會台中市政府(圖／市政府提供2024.8.9)

記者柳榮俊/台中報導

美國在台協會(AIT)處長谷立言一行人，(8)日拜會台中市政府，由台中市長盧秀燕親自接待，雙方就經濟、科技、文化和人文等議題進行交流，互動熱絡。盧秀燕表示，台中在美國有18個姊妹市及友好城市，與美國各城市在經貿、文教等各領域互動密切，尤其台中是科技重鎮，光學、半導體、精密機械、AI、電動車等產業蓬勃發展，吸引美光、台積電加碼投資；市府積極打造健全投資環境，相信未來與美國各界可開創更多合作空間，盼未來持續深化交流合作。

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盧秀燕提到，她7月訪美，拜訪西雅圖市及姊妹市塔可瑪市、康他哥斯大郡、聖地牙哥、友好城市庫比蒂諾市等，並關心在美發展的台中企業。途中雖因凱米颱風襲台緊急返國坐鎮指揮防災工作，但於颱風過後仍排除萬難、信守承諾繼續訪美行程。此次出訪成果非常豐碩，與姊妹市、美國友人及僑胞熱絡互動交流，很成功地推動城市外交及行銷科技台中。期間由副市長黃國榮代她率團拜訪科技巨擘微軟（Microsoft）公司美國總部。微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟(Kirk Arthur)日前在社群平台發文，稱讚台中市政府在數位便民服務傑出的成果，並期待在AI、雲端運算等領域持續與中市府深化合作。


拜會時間適逢下午茶時段，市府知悉谷處長為「台灣女婿」，欣賞並了解台灣文化，尤其是台灣美食，現場特別準備刈包與珍奶讓訪賓們享用。盧秀燕如數家珍介紹台中特色美食並表示，今年適逢「台中爵士音樂節」20周年慶，她也邀請谷處長參加，聆賞悠揚音樂演出；此外還有台中國際踩舞嘉年華、耶誕節點燈活動與跨年晚會等，精采活動不斷，歡迎谷處長常來台中參與盛會。


盧秀燕也特別致贈台中霧峰農會生產的清酒給谷處長，並介紹霧峰農會將台灣香米文化與清酒結合，酒品曾多次榮獲比利時、法國等國際酒類競賽金牌獎，農會設有酒莊，展出各式在地酒藏，歡迎谷處長前來品賞台中最動人的釀酒文化與魅力。


美國在台協會(AIT) 一行人至中市府拜會，包含處長谷立言、政治組官員艾曼琳、政治組助理黃華璽、經濟組官員應堅妮、經濟組資深研究員史大慶等；市府由市長盧秀燕、副市長黃國榮、鄭照新、秘書處長謝佳蓁、新聞局長欒治誼、經濟發展局長張峯源、文化局長陳佳君、教育局長蔣偉民等出席交流。

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