日本7.1強震又遇颱風！一週內恐有規模7餘震　颱風瑪莉亞風雨區曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（8）日下午在日本宮崎縣發生7.1強震，最大震度6弱，日本氣象廳針對「南海海槽」的潛在威脅發布「南海海槽地震臨時情報（大地震提醒）」，提醒民眾「注意巨大地震」。根據觀測數據顯示，強震發生後的一週內，鄰近區域發生規模7級以上的地震概率為100分之1，發生巨大地震的可能性顯著增加，為此，政府與地方當局呼籲民眾加強防災準備，檢查家具固定情況。
前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋說明，「南海海槽大地震」長久以來被日本視為潛在的重大威脅，是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊的互相推擠導致的大型地震，週期大約在100至150年，前一次發生在1944年和1946年。日本學者認為，未來30年，南海海槽大地震發生機率高達70%至80%。
颱風瑪莉亞下週侵襲日本東北地區
未來一週除了要留意強震發生外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，瑪莉亞颱風沿著高壓邊緣，逐漸由北轉西北移動，預計下週一（12日）將侵襲日本東北地區，包含仙台、青森、秋田、山形、新潟等地都會受到影響，預計前往日本旅遊的民眾可以多加注意。
不過東京等關東地區，目前在誤差範圍外，影響相對有限、輕微，行程安排暫時不用做調整。