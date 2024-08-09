混合運動比賽傳憾事！游一半消失沒人發現 塞爾維亞選手溺斃湖中
28歲的賽爾維亞選手拉扎爾（Lazar Đukić）昨（8）日在美國德州參加一場「混合健身」（CrossFit Games）比賽時，於馬林溪湖（Marine Creek Lake）中游泳不幸溺斃，當時比賽仍在進行中，無人發現有異，岸邊雖有救生員但沒有採取任何行動，直到發現拉扎爾下落不明後緊急尋人，最終約在2小時後才從水中將屍體撈出。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，當地消防局表示，他們在8日早上被通知前往現場協助，因為有一位參賽者在水中失蹤，且直到一段時間後人們才意識到有選手下落不明。
根據當地媒體報導，一位在現場的觀眾表示，自己在終點線邊位置曾遙遙看見拉扎爾在水中游泳，且拉扎爾似乎因為疲累而改變了自己的游泳方式，但該位觀眾當下也沒有想太多。該位觀眾還透露，儘管現場有救生員，但根本沒人知道拉扎爾溺水，自始至終沒有任何救生員下水採取行動。
混合健身比賽的主辦單位則表示，對此意外深感悲痛，將全力配合警方進行一切調查。拉扎爾是塞爾維亞全國第3名的混合健身好手，於2021年起開始參與混合健身比賽，個人最佳紀錄是第8名，是位經驗豐富的好手。目前法醫還在確認拉扎爾的死因，調查結果尚未公布。
今年參加混合健身比賽的選手必須先完成3.5英里的長跑，然後再進行0.5英里的游泳，比賽原定將一直進行到本週日，但如今由於發生意外已經暫時中止。