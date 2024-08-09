陳詩媛不甩酸民！上節目放閃王齊麟 姊姊陳詩雅也預言：生雙胞胎
台灣羽球國手王齊麟在上屆東京奧運、本屆巴黎奧運中，連奪兩面金牌返台後，與女友陳詩媛的感情生活也備受關注。近日陳詩媛與姊姊陳詩雅參加綜藝節目《女王大人》時，除了大聊雙胞胎之間的軼聞趣事，姊姊陳詩雅甚至直接對陳詩媛說：「希望可以生雙胞胎。」讓粉絲瘋狂力挺，猜測王齊麟、陳詩媛是否真是好事將近。
記者史平旭／綜合報導
王齊麟與陳詩媛兩人交往時間並不長，但小倆口卻毫不避諱，時常在社群平台上放閃，奧運結束後甚至傳出男方求婚的好消息，近日陳詩媛與姊姊陳詩雅登上節目《女王大人》時，也被關心到與王齊麟的交往狀況。主持人曾國城一開始就調侃陳詩媛認為男友球技怎麼樣，陳詩媛馬上害羞認同點頭。說到與男友王齊麟相差35cm被指是最萌身高差時，陳詩媛也笑說：「大家都說站在一起我很像他女兒。」卻反被曾國城無情吐槽，引起現場一陣爆笑。而看到妹妹幸福的模樣，陳詩雅也送上祝福：「希望可以生雙胞胎！」
節目也同時邀請YouTuber展榮與展瑞、童星左左（謝佐妮）與右右（謝佑妮）兩對娛樂圈著名雙胞胎，與陳詩雅、陳詩媛一起來分享雙胞胎的優點和缺點，3對雙胞胎雖然時不時拆彼此的台、大吐只有雙胞胎才懂的苦水，但雙方也認為作為雙胞胎出生，能有一般人無法取代的優點，可以互相幫忙也是相當可貴的人生經驗。