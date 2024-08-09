羅志祥新歌探討失智「找來金馬影后助陣」！卻被開噴：歌這麼難聽

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羅志祥第二波抒情搖滾主打〈我還能怎麼伴〉MV上線，不同於情歌，這首歌以社會常見的議題為主題，寫下阿茲海默症患者的無力感，以及照顧者的情緒上的疲累與無奈。這次MV也邀請到擅長敘事風格的殷振豪作為導演，不僅羅志祥親自主演，更隆重邀請到楊貴媚演出，但不同於一般人的想像，羅志祥這次飾演的是年輕的阿茲海默症患者，而飾演媽媽的楊貴媚則是照顧者，兩人在戲中碰撞出的火花，令在場所有人都感動不已。
羅志祥表示：「MV可以邀請到大前輩真的很榮幸！」而楊貴媚出道多年，這是難得第3次參與MV拍攝，提到會答應邀請，一方面主要是覺得這支MV的故事非常有意義：「我自己現實生活中也是照顧者，對於劇本中母親的角色非常能感同身受，過去從許多偶像劇和電影中對小豬的印象是很活潑和搞笑的人，沒想到這次相處下來，發現小豬私下還保有很天真的一面。」羅志祥更提到其實在與楊貴媚對戲時很是緊張，也讓楊貴媚忍不住笑說：「我不相信！你混過大江南北看過各種場面，怎麼可能會緊張！」
提到MV想帶給觀眾的感受，羅志祥分享：「這次的歌曲跟MV所講述的故事，或多或少也許都在大家生活周遭中發生，現在聽到最年輕的患者年僅35歲，希望大家能開始關心照顧與被照顧者，無論是身體或是心理的狀態。」他也透露MV中最具挑戰的一場戲，是當突然恢復意識時，和母親道歉但又突然發病的片段，因為若前面演得太平淡，可能感受不到後面的放空；若前面哭得太慘又很難在那麼短的秒數把情緒收回來，因此情緒的平衡點相當難把控。