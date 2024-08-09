法人：債券還有戲！現在還不是賣點 00687B除息受期待
美國經濟數據轉弱，顯現高利率的不良效果，市場高喊聯準會太晚降息，下個月降息勢在必得，債券ETF已提前反應降息預期，這兩周可看到多檔債券ETF價格直線飆升。法人認為，債券價格跟殖利率呈現反向，聯準會過去暴力式升息，但降息會慢慢來，根據Fed在6月公布的點陣圖來看，以中位數計算，到2026年底有9碼的降息空間，後續表現還可期待。
記者許家禎／台北報導
針對這陣子股跌債漲的情形，法人指出降息要來了，代表接下來1-2年就是債券的天下，許多去年進場放到現在的投資人急於見紅出場。有專家認為，債券是很簡單的數學題，長天期美債ETF的持債存續期間大約有17年左右，代表利率下降1%，債價就會跟著存續期上漲17%，下降2%，債價就有34%的「暴力式報酬」，近一月債券ETF漲幅平均只有1.5%，才剛開始要起漲，此時還不到賣點。
進一步觀察市面上規模千億元以上的債券ETF，近一月的報酬率，規模最大的元大美債20年（00679B），報酬率有3.0%、規模次高的群益ESG投等債20+（00937B），報酬率是0.5%、規模第三高的國泰20年美債（00687B），報酬率則有3.3%，但下個月00687B即將除息，今年上半年前兩次配息皆為0.34元，目前價格約32元，相較升息前的44元還有大幅成長空間。
※【NOWnews 今日新聞
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