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奧運霹靂舞項目來了！紫色比賽場地美翻　一票狂推：時尚巔峰舞台

▲本屆巴黎奧運進入尾聲，但還有「霹靂舞」項目將於明（10）日壓軸登場。（圖／翻攝自IG @breakingforgold）
▲本屆巴黎奧運進入尾聲，但還有「霹靂舞」項目將於明（10）日壓軸登場。（圖／翻攝自IG @breakingforgold）

記者劉彦誼／綜合報導

本屆巴黎奧運中華健兒參賽進入尾聲，但還有一項目將於明（10）日壓軸登場，「台灣霹靂舞第一人」孫振將要代表中華隊參戰奧運首次新增的項目「霹靂舞」。民眾除了為孫振加油外，也大讚奧運的霹靂舞賽場為「時尚巔峰舞台」，紫色夢幻場地配上各國選手的超強實力，讓大家非常期待！

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霹靂舞賽事將在法國最大且最具地標性的協和廣場舉行，奧運主辦方也將選手展示舞台套用此次主視覺「紫色」設計，夢幻薰衣草色讓許多網友紛紛感嘆「場地真的好美」、「跟以往的霹靂舞賽事截然不同的感覺」、「我以為這是出現在《芭比》的舞台！」

▲霹靂舞賽事將在法國協和廣場舉行，奧運主辦方將選手展示舞台套用此次主視覺「紫色」設計，讓許多網友紛紛讚嘆。（圖／翻攝自IG @breakingforgold）
▲霹靂舞賽事將在法國協和廣場舉行，奧運主辦方將選手展示舞台套用此次主視覺「紫色」設計，讓許多網友紛紛讚嘆。（圖／翻攝自IG @breakingforgold）
霹靂舞因包含「挑戰人體極限的舞技」和「明快又強烈的節奏感」，吸引許多年輕人的目光，在世界運動舞蹈總會推動下，使霹靂舞首度登上2024巴黎奧運的舞台。

除了中華隊選手孫振以「Quake」為名參賽外，巴黎奧運霹靂舞賽事主席也是由台灣人「霹靂舞教父」陳柏均擔任。此次奧運霹靂舞的比賽音樂是由DJ現場即興製作，因此非常考驗選手們的臨場反應，必須根據聽到的臨時音樂掌握節奏，並創作出即興編舞。

▲台灣霹靂舞教父陳柏均擔任奧運霹靂舞項目的賽事主席，在巴黎奧運前大秀霹靂舞動作。（圖／翻攝陳柏均臉書）
▲台灣霹靂舞教父陳柏均擔任奧運霹靂舞項目的賽事主席，在巴黎奧運前大秀霹靂舞動作。（圖／翻攝自陳柏均臉書）
網友po文表示「很佩服此次視覺設計」、「在夢幻的賽場上跳舞變得更夢幻了」希望孫振能向世界展現超高舞技，決戰舞力之巔。

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