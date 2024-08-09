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獨／全聯60元幸福餐盒沒了！4款福利餐盒新接棒：60元佛心價不漲

▲全聯從去年跟農業部合作推出「60元幸福餐盒」廣受好評，隨著農業部幸福餐盒專案邁入尾聲，全聯證實將自行加碼推出4款全新「美味堂福利餐盒」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯從去年跟農業部合作推出「60元幸福餐盒」廣受好評，隨著農業部幸福餐盒專案邁入尾聲，全聯證實將自行加碼推出4款全新「美味堂福利餐盒」。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯從去年跟農業部合作推出「60元幸福餐盒」廣受好評，全（9）日宣布自行加碼推出4款全新「美味堂福利餐盒」，證實幸福餐盒將消失！而新福利餐盒除了原幸福餐盒的人氣口味「黃金無骨厚厚雞排」、「十三香雞胸」外，還推出「虱目魚排」、「風味花枝排」等新口味，並且維持60元佛心價格不漲價。

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農業部從去年開始與各大通路合作，推出銅板價60元的「幸福餐盒」，全聯向《NOWnews今日新聞》記者證實，在農業部幸福餐盒專案結束後，全聯讓幸福延續，將推出與「幸福餐盒」同樣為60元銅板價的「美味堂福利餐盒」，持續照顧大眾荷包。也代表原先的幸福餐盒即將消失。

據悉，「美味堂福利餐盒」除了同樣維持60元外，共計有4款口味，包括原先幸福餐盒兩款人氣爆棚口味持續販售，分別為跟50元硬幣一樣厚的「黃金無骨厚厚雞排」、秘製香料醃製的「十三香雞胸」，並且還有美味堂福利餐盒全新研發推出「虱目魚排」、「風味花枝排」，虱目魚排有滿滿的虱目魚肉，外皮金黃酥脆，簡單調味自然鮮甜；風味花枝排飽滿紮實，固型花枝塊增量25%，口口真材實料。

▲全聯美味堂福利餐盒維持60元佛心價格。（圖／全聯提供）
▲全聯美味堂福利餐盒維持60元佛心價格。（圖／全聯提供）
並且全聯聽見南部朋友敲碗了！已將熱便當導入55家雲嘉南門市，其中雲林縣市、嘉義縣市、台南縣市和高雄市為熱便當首度進駐之縣市，今年6月起截至7月底北中南共新增154間門市，全台販賣熱便當門市達499店，後續也將陸續導入，預計今年總店數可達650家。

全聯透露，美味堂熱便當以嚴選食材、每日新鮮現做、全程保溫配送的高規格製作，運用區域型鮮食工廠加上短鏈配送的方式，具有生產時間短、配送時間短、銷售時間短的特點，在每天11點跟晚上17點兩時段上架。美味堂福利餐盒接棒延續60元幸福餐盒的高CP值，每週限量共4.5萬個，限定北高雄以北門市限量販售。

歡慶美味堂福利餐盒登場，即日起至9月5日購買美味堂熱便當任一件，加購御茶園日式麥萃或冰釀麥萃（590ml）任1瓶，享加購價12元，絕對是最佛心、CP值最高的熱便當。

▲全聯聽見南部朋友敲碗了！已將熱便當導入55家雲嘉南門市，其中雲林縣市、嘉義縣市、台南縣市和高雄市為熱便當首度進駐之縣市。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯聽見南部朋友敲碗了！已將熱便當導入55家雲嘉南門市，其中雲林縣市、嘉義縣市、台南縣市和高雄市為熱便當首度進駐之縣市。（圖／記者鍾怡婷攝）

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