快訊／接機王齊麟遭轟搞特權！陳詩媛首道歉：第一次經歷這種事

陳詩媛致歉還原接機真相！王齊麟「關鍵1句話」成護愛鐵證

▲陳詩媛「管制區接機」被轟，今天親上火線還原真相，和之前王齊麟的說法一致，也成為男方護愛鐵證。（圖／翻攝王齊麟Threads、陳詩媛IG）
▲陳詩媛「管制區接機」被轟，今天親上火線還原真相，和之前王齊麟的說法一致，也成為男方護愛鐵證。（圖／翻攝王齊麟Threads、陳詩媛IG）

記者朱祖儀／綜合報導

台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋，在巴黎奧運奪下金牌，創下2連霸佳績，7日光榮回台。不過王齊麟女友陳詩媛（十元）因為現身管制區接機，引起不少酸民攻擊，今（9）日稍早她就在Threads上道歉，表示「因為我是第一次經歷這種事，思考的不夠完全這部分我很抱歉」，也透露是因為王齊麟說想要第一個看到她，所以才會申請進入管制區。而她這句話和王齊麟先前的說法一致，也成為王齊麟護愛的關鍵證據。

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進出管制區遭疑有特權　陳詩媛親上火線回應

陳詩媛7日現身機場替男友王齊麟接機，不料事後卻有許多網友質疑「為什麼能進出管制區？」也有人不滿陳詩媛搶了其他選手的風采，掀起許多討論。對此，陳詩媛今日親上火線回應，表示會進到管制區是因為王齊麟說想第一個看到她，且她也不太了解事情是如何運作，當時以為2人一起走的那段路不會是重點，且聯訪地點是在外面，所以在那之後她都沒有靠近王齊麟，沒想到還是挨轟，「因為我是第一次經歷這種事，思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

陳詩媛也強調，和奧運選手拍的影片都是奧運出發前就拍的，就連王齊麟的新搭檔也是很久之前就拍好的，當時只是希望藉由影片讓大家看到選手的另一面，沒有想這麼多。最後她再度道歉，「我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」

▲陳詩媛交往王齊麟內幕曝 ! 背景被起底「6歲出道、曾是女團成員」。（圖／陳詩媛IG）
▲陳詩媛今日親上火線還原接機真相，也向大家致歉。（圖／陳詩媛IG）
早說「下飛機就見到女友很幸福」　王齊麟一句話成護愛鐵證

事實上，王齊麟7日回台當天，就曾在IG曬出和陳詩媛的甜蜜合照，並說「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到妳真的好幸福」，和陳詩媛所說的「齊麟說想要第一個看到我」說法一致，因此印證陳詩媛的說法。

今日王齊麟出席活動，也跳出來喊話「高調是我，大家可以多針對我，我沒有少被罵。」也希望大家可以多看看陳詩媛的好，因為女方真的很認真、也不會訴苦，「她很堅強，不會讓我擔心，是我擔心她。」

對於外界質疑，體育署也有出面解釋，「因為羽球男雙組合衛冕奧運金牌確實相當不易，王齊麟的親友提出到管制區接機的需求，便協助他的女友和經紀人申請進入管制區。」而陳詩媛的經紀人也發聲表示，「希望大家可以給詩媛跟齊麟一些空間，把焦點放在選手身上，謝謝。」

▲王齊麟返家嗨曬「一家五口照」！女友十元超自然融入被家長認可。（圖／王齊麟IG）
▲王齊麟回台時也曬出和陳詩媛的甜蜜合照，表示「能下飛機就見到妳真的好幸福。」（圖／王齊麟IG）

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