陳詩媛致歉還原接機真相！王齊麟「關鍵1句話」成護愛鐵證

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳詩媛7日現身機場替男友王齊麟接機，不料事後卻有許多網友質疑「為什麼能進出管制區？」也有人不滿陳詩媛搶了其他選手的風采，掀起許多討論。對此，陳詩媛今日親上火線回應，表示會進到管制區是因為王齊麟說想第一個看到她，且她也不太了解事情是如何運作，當時以為2人一起走的那段路不會是重點，且聯訪地點是在外面，所以在那之後她都沒有靠近王齊麟，沒想到還是挨轟，「因為我是第一次經歷這種事，思考的不夠完全這部分我很抱歉。」
陳詩媛也強調，和奧運選手拍的影片都是奧運出發前就拍的，就連王齊麟的新搭檔也是很久之前就拍好的，當時只是希望藉由影片讓大家看到選手的另一面，沒有想這麼多。最後她再度道歉，「我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為。」
早說「下飛機就見到女友很幸福」 王齊麟一句話成護愛鐵證
事實上，王齊麟7日回台當天，就曾在IG曬出和陳詩媛的甜蜜合照，並說「被我強制來接機的女子辛苦了，能下飛機就見到妳真的好幸福」，和陳詩媛所說的「齊麟說想要第一個看到我」說法一致，因此印證陳詩媛的說法。
今日王齊麟出席活動，也跳出來喊話「高調是我，大家可以多針對我，我沒有少被罵。」也希望大家可以多看看陳詩媛的好，因為女方真的很認真、也不會訴苦，「她很堅強，不會讓我擔心，是我擔心她。」
對於外界質疑，體育署也有出面解釋，「因為羽球男雙組合衛冕奧運金牌確實相當不易，王齊麟的親友提出到管制區接機的需求，便協助他的女友和經紀人申請進入管制區。」而陳詩媛的經紀人也發聲表示，「希望大家可以給詩媛跟齊麟一些空間，把焦點放在選手身上，謝謝。」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。