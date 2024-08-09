迎接七夕情人節 大稻埕辦活動邀情侶共度浪漫時光

迎接週末七夕情人節，台北大稻埕舉辦煙火節、練愛分校，還有夏日花火市集等活動，彷彿為情侶們打造的浪漫天堂，無論是共賞璀璨煙火秀，或是漫步百年老街，都能歡度不一樣的浪漫七夕。
記者金武鳯/綜合報導
大稻埕煙火秀將於七夕當晚在大稻埕碼頭舉行。晚上8點準時開始，預計施放8分鐘的火樹銀花般的煙火秀。主辦單位建議情侶們早早到場，找個好位置觀賞絢爛煙火表演，最好再準備一些小零食，與另一半分享浪漫時光。
還有即日起至11日在大稻埕霞海城隍廟，由巨匠教育與霞海城隍廟聯合舉辦「練愛分校」活動，安排多項練愛體驗課程，包括搭訕課、告白課、撩心課、求生課、包容課、浪漫課等，完成所有課程可獲得戀愛證書，以及LINE POINTS等好禮，還有機會獲得限量的霞海戀愛平安符。快來挑戰你的戀愛技巧，體驗與眾不同七夕活動。
夏日花火市集是在台北市大同區迪化街一段362號舉辦，在這個浪漫七夕夜晚，漫步百年老街，可以為彼此挑選象徵愛情的紀念品，或者和心愛的人共賞絢爛煙火。當煙火綻放瞬間，內心定能感受那份純粹的悸動與幸福，留下今夏最難忘的浪漫回憶。
不論你和另一半選擇哪個活動，都能在大稻埕度過一個充滿愛與浪漫的七夕節。趕快計劃你的七夕行程，享受這份獨特的浪漫回憶吧！