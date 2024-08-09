華茲從軍履歷挨轟「誇大」！賀錦麗認了 競選官網悄修正退伍職稱
代表民主黨競選2024總統大選的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），已宣布明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔，不過，華茲的黑歷史接連被爆出，不僅曾酒駕超速，還被抨擊誇大從軍履歷。對此，賀錦麗陣營雖未公開回應，但被發現已經在競選官網上悄悄修改了華茲的簡要自傳，拿掉了引發爭議的退伍軍階。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Political》報導，華茲曾於美國陸軍國民警衛隊服役24年，最高軍階晉升至「指揮士官長（Command sergeant major）」，但是他並非以指揮士官長的軍階退伍，因為華茲最終沒有完成美國陸軍規定的所有相關課程，所以是以軍士長（Master sergeant）的軍階退伍，退伍軍階與士官們能拿到的福利有關，與最高軍階未必相同。
賀錦麗競選官網在華茲的簡要自傳本來寫到，華茲「是陸軍國民兵的退役指揮士官長」，修正後則改為華茲「曾擔任陸軍國民兵的指揮士官長」。雖然是細微的差別，但確實是有所出入。
報導也指出，華茲在競選明尼蘇達州長時，就被質疑對於自己的退伍軍階沒有說明清楚，故意誇大，但華茲並未理會。事實上，華茲的明尼蘇達州長官網上，仍介紹自己為陸軍指揮士官長。由於這確實是他曾經達到的最高軍階，因此某程度上也沒有錯。
關於華茲的軍旅生涯，《紐約郵報》也曾報導，華茲於2005年退伍，退伍期間正好是美國準備派遣陸軍國民兵進駐伊拉克的時間點，因此接替當年華茲職位的同袍不滿砲轟華茲是叛徒，臨陣脫逃。