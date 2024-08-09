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華茲從軍履歷挨轟「誇大」！賀錦麗認了　競選官網悄修正退伍職稱

▲美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗首度與搭檔明尼蘇達州州長華茲以正副總統候選人身份公開亮相。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗首度與搭檔明尼蘇達州州長華茲以正副總統候選人身份公開亮相。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

代表民主黨競選2024總統大選的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），已宣布明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）為競選搭檔，不過，華茲的黑歷史接連被爆出，不僅曾酒駕超速，還被抨擊誇大從軍履歷。對此，賀錦麗陣營雖未公開回應，但被發現已經在競選官網上悄悄修改了華茲的簡要自傳，拿掉了引發爭議的退伍軍階。

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根據《Political》報導，華茲曾於美國陸軍國民警衛隊服役24年，最高軍階晉升至「指揮士官長（Command sergeant major）」，但是他並非以指揮士官長的軍階退伍，因為華茲最終沒有完成美國陸軍規定的所有相關課程，所以是以軍士長（Master sergeant）的軍階退伍，退伍軍階與士官們能拿到的福利有關，與最高軍階未必相同。

賀錦麗競選官網在華茲的簡要自傳本來寫到，華茲「是陸軍國民兵的退役指揮士官長」，修正後則改為華茲「曾擔任陸軍國民兵的指揮士官長」。雖然是細微的差別，但確實是有所出入。

▲民主黨美國副總統候選人華茲（Tim Walz）過去的酒駕居留照被爆出，將影響選情走勢。（圖／翻攝自Ｘ）
▲華茲（Tim Walz）過去的酒駕拘留照也被爆出。（圖／翻攝自Ｘ）
報導也指出，華茲在競選明尼蘇達州長時，就被質疑對於自己的退伍軍階沒有說明清楚，故意誇大，但華茲並未理會。事實上，華茲的明尼蘇達州長官網上，仍介紹自己為陸軍指揮士官長。由於這確實是他曾經達到的最高軍階，因此某程度上也沒有錯。

關於華茲的軍旅生涯，《紐約郵報》也曾報導，華茲於2005年退伍，退伍期間正好是美國準備派遣陸軍國民兵進駐伊拉克的時間點，因此接替當年華茲職位的同袍不滿砲轟華茲是叛徒，臨陣脫逃。

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