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影／賴清德視導陸軍39化兵群及203旅　感謝官兵防災貢獻

▲凱米颱風重創南部地區，總統賴清德特地南下臺南視導陸軍39化兵群，感謝在颱風中參與救災的官兵。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
▲凱米颱風重創南部地區，總統賴清德特地南下臺南視導陸軍39化兵群，感謝在颱風中參與救災的官兵。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）

記者莊全成／綜合報導

總統賴清德今（9）日在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及陸軍司令鍾樹明等人的陪同下，視察了陸軍39化學兵群及步兵203旅，特別感謝在凱米颱風中參與救災的官兵。賴清德強調，為了提升國防實力，明年的國防預算將大幅增加，以支持官兵完成保家衛國的使命。

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▲賴清德聽取39化兵群在凱米颱風救災及災後復原工作的簡報，並了解該單位在執行生化、放射及核災防護任務中的專業能力。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
▲賴清德聽取39化兵群在凱米颱風救災及災後復原工作的簡報，並了解該單位在執行生化、放射及核災防護任務中的專業能力。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
下午，賴清德抵達臺南網寮南營區，聽取了39化學兵群在凱米颱風救災及災後復原工作的簡報，並了解該單位在執行生化、放射及核災防護任務中的專業能力。隨後，他逐一視察了重型消毒車、核生化偵檢車等裝備，並在他擔任臺南市長期間，執行救災、防疫消毒的紀念冊上簽名留念。

▲賴清德視察重型消毒車、核生化偵檢車等裝備。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
▲賴清德視察重型消毒車、核生化偵檢車等裝備。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
賴清德指出，凱米颱風在全臺造成災情，南部地區尤其嚴重，所幸有南部駐軍官兵的協助，地方政府才能迅速應對，國軍官兵愛民助民的精神值得高度肯定。

▲賴清德在他擔任臺南市長期間，執行救災、防疫消毒的紀念冊上簽名留念。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
▲賴清德在他擔任臺南市長期間，執行救災、防疫消毒的紀念冊上簽名留念。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
賴清德回憶起他在擔任臺南市長時，面對大地震和登革熱疫情時，國軍總是在第一時間投入救災，守護民眾的生命財產安全，他代表民眾向國軍表達感謝。

▲賴清德與39化兵群官兵合影留念，並致贈慰問金以感謝他們的辛勞付出。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
▲賴清德與39化兵群官兵合影留念，並致贈慰問金以感謝他們的辛勞付出。（圖／記者莊全成攝，2024.08.09）
賴清德強調，國軍效忠人民、保家衛國，不僅在天災發生時投入救災，平時的訓練與戰力提升同樣重要。前總統蔡英文任內對國軍的照顧和支持，以及推動的國防改革，他將會延續這些作法繼續推動改革。身為三軍統帥，他將與國軍共同奮戰，明年的國防預算將創下歷史新高以提升國軍戰力。他呼籲全國共同努力，守護國家安全，絕不退縮。


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