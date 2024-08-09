影／賴清德視導陸軍39化兵群及203旅 感謝官兵防災貢獻
總統賴清德今（9）日在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及陸軍司令鍾樹明等人的陪同下，視察了陸軍39化學兵群及步兵203旅，特別感謝在凱米颱風中參與救災的官兵。賴清德強調，為了提升國防實力，明年的國防預算將大幅增加，以支持官兵完成保家衛國的使命。
記者莊全成／綜合報導
下午，賴清德抵達臺南網寮南營區，聽取了39化學兵群在凱米颱風救災及災後復原工作的簡報，並了解該單位在執行生化、放射及核災防護任務中的專業能力。隨後，他逐一視察了重型消毒車、核生化偵檢車等裝備，並在他擔任臺南市長期間，執行救災、防疫消毒的紀念冊上簽名留念。
賴清德指出，凱米颱風在全臺造成災情，南部地區尤其嚴重，所幸有南部駐軍官兵的協助，地方政府才能迅速應對，國軍官兵愛民助民的精神值得高度肯定。
賴清德回憶起他在擔任臺南市長時，面對大地震和登革熱疫情時，國軍總是在第一時間投入救災，守護民眾的生命財產安全，他代表民眾向國軍表達感謝。
賴清德強調，國軍效忠人民、保家衛國，不僅在天災發生時投入救災，平時的訓練與戰力提升同樣重要。前總統蔡英文任內對國軍的照顧和支持，以及推動的國防改革，他將會延續這些作法繼續推動改革。身為三軍統帥，他將與國軍共同奮戰，明年的國防預算將創下歷史新高以提升國軍戰力。他呼籲全國共同努力，守護國家安全，絕不退縮。