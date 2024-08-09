七夕8禁忌注意！情人節大餐「勿吃牛肉」　犯1事未來恐不幸福

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📍避免吃牛肉
牛郎過去的工作是照顧牛隻，因此七夕大餐應避免食用大量牛肉，避免冒犯牛郎，導致愛侶間容易出現爭執或衝突；若不小心吃到，可以事後透過做善事或做功德來化解。
📍避免服裝上有破洞
織女過去的工作為織布，若穿上破洞衣褲，代表感情會出現缺憾，未來可能有難以彌補的裂痕，影響到愛侶間的關係。
📍不可以打罵小孩
七夕時床母會來家裡拜訪，因此要盡量避免打罵小孩，以免觸怒床母。
📍避免搬動小孩床
七夕搬動小孩的床鋪，容易驚動到床母，造成對小孩的加持力量減低。
📍床上不可擺玩偶
床母在七夕若看到小孩床上有玩偶或娃娃，會把「假小孩」拿走。
📍七夕拜床母
七夕拜床母，時間應盡量選在16點至18點30分之間，因為床母是半陰半陽的神，在傍晚拜是最好時機，才能讓小孩睡得安穩。
📍祭拜床母5禁忌
床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉後不會照顧小孩，酒也不能拜；至於不能拜青菜的原因，則是代表青青菜菜；不可以擺筷子，是民間流傳為避免小孩不乖，床母會拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會「呱呱」唸孩子。
📍不宜在七夕提分手
鬼月7月7日為極陰月極陰日，在七夕提分手，不但可能導致未來不幸福，也容易不受牛郎、織女祝福。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。