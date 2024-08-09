吳鳳不捨林郁婷遭雙X羞辱！用「土耳其語」力挺喊：她就是女生

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吳鳳稍早在YouTube上傳影片「雖然我受到酸民攻擊！但我還是要為林郁婷發聲」，表示有酸民因為林郁婷和土耳其選手的拳擊比賽，因此到他的臉書霸凌他。他表示當時凌晨3點開始比賽，他和老婆都起床準時收看，看到林郁婷打贏了，2人都非常開心就去睡覺了，沒想到起床時發現一堆人跑來留言狂罵，「滾回去土耳其」、「不要賺台灣人的錢」、「不想在台灣看到你」等難聽的話，因此決定拍這支影片向大家分享自己的看法以及對林郁婷的支持。
吳鳳老婆表示，土耳其選手做出的手勢就是非常不禮貌的動作，其實不用多說，吳鳳則強調「這是她個人的行為，跟我無關，但罵我的人好像覺得她做的這個動作是跟我有關的。」吳鳳老婆接著說，其實比賽結束之後，看到土耳其選手做出不禮貌動作，她就在思考吳鳳會不會被波及，沒想到真的發生了，「因為你是全台灣最紅的土耳其人」，吳鳳無奈表示「我真的沒有想過，我覺得那是她個人的行為。」
吳鳳聲援林郁婷 用土耳其話分享她的故事
吳鳳透露，自己發現土耳其媒體和網友其實也都不清楚真相，因此他做了很多功課，想用土耳其話把林郁婷的故事分享出去，表示現在很多人覺得林郁婷不是女生，但其實在台灣進行的檢驗、國際檢驗等，聯奧委會都確認林郁婷就是女生，之前比賽也沒有問題，只有在國際拳擊協會的檢測有問題，但該協會又無法提供證明，疑點重重。
所以吳鳳決定分享林郁婷的故事，表示「她開始練習拳擊是因為保護媽媽，媽媽曾經被爸爸打，所以林郁婷開始練習拳擊，結果認真訓練到今天的成績，身為在台灣的土耳其人，想要分享這些資訊給海外媒體，希望大家可以給林郁婷公平的對待」，最後也再次強調，「她是女生，以前的參賽紀錄都很正常！」並替林郁婷和其他選手加油。
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