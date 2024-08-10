交通界奧斯卡肯定！ 台中市蟬聯5連霸「金路獎」六都第一

我是廣告 請繼續往下閱讀
建設局長陳大田表示，台中市各類型橋梁總數高達2,296座，因此橋梁維護管理任務極為繁重，橋樑檢測是針對橋梁依據「公路養護規範」及「公路橋梁檢測及補強規範」等規定辦理定期、特別及詳細三類檢測作業，如提早發現橋梁異常或損壞狀況，編列相關預算維修，延長橋樑使用壽命，每年皆有委託專業廠商辦理橋梁檢查及維護，掌握橋梁使用狀況。
陳局長指出，因台灣氣候濕熱多雨，橋箱內累積濕氣或積水，易產生局部鏽蝕現象，維護工作針對錨頭、錨圈除鏽及重新塗刷防水樹脂塗料，增加抗蝕性與強化水密性，並加強保養吊索組件等，多管齊下維護橋梁安全性。
陳局長說，除了交通部橋梁維護評鑑連續五年皆獲第一，內政部對本市評鑑同樣榮獲第一，本次橋梁評鑑內容計有「橋梁檢測作業」與「橋梁維修作業」，各取最高分為「績優」，本市於「橋梁檢測作業」在「六都」類組取得最高分，榮獲「績優」單位，為六都第一。未來建設局團隊將持續以專業的態度，持續以守護市民之精神，維護橋梁的使用品質，提供市民安全通行環境。
建設局表示，台中市橋梁維護管理秉持「定期檢測、發現問題、及早改善」的管理準則，建設局團隊以紮實的橋梁檢測作業，即時掌握橋梁安全，維持行車良好狀態，實踐「富市台中，行人安全」理念。(台中市政府廣告)