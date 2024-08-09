奧運閉幕式已「修改無數次」！藝術總監：開幕式引發爭議令人反思

2024巴黎奧運在上演一系列精彩競賽後，不知不覺已經進入尾聲，即將於台灣時間12日凌晨3時舉行閉幕典禮。巴黎奧運開幕式掀起不小爭議，尤其一段由變裝皇后們領銜的表演，令人聯想起達文西名作《最後的晚餐》（The Last Supper），引發宗教界不滿，梵蒂岡更發聲明譴責，稱表現自由不應缺乏對他人的尊重。對此，奧運閉幕式的藝術總監雷布爾（Thierry Reboul）透露，閉幕式的演出腳本已經修改「無數次」，也承認在開幕式遭到強烈反對後，讓他們不得不重新反思所有節目的安排。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《衛報》報導，談到開幕式引發的爭議，雷布爾重申變裝皇后們的表演「旨在描繪奧林帕斯眾神的饗宴」，並不是對於《最後的晚餐》的諧仿，但也直言在收到人們排山倒海的憤怒反應後，對於表演節目可能造成的歧義誤解更加小心。▲巴黎奧運開幕式中，變裝皇后因表演令人聯想「最後的晚餐」引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）雷布爾透露自己與開幕式藝術總監喬利（Thomas Jolly）都有收到許多來自不滿民眾的死亡威脅，但他盡量讓自己不要受到這些干擾影響。雷布爾說自己已經無數次調整閉幕式的節目安排，以確保不會再存有任何可能的誤解，且同時也要確保節目的本意並未流失，「我們不會說出我們不想說的話」。目前網路上關於閉幕式的表演有許多傳言，包括湯姆克魯斯（Tom Cruise）和泰勒絲都被猜測可能會是表演嘉賓，但雷布爾並未證實任何表演節目的有關細節，唯一確定的是在閉幕式上會按慣例介紹下屆2028洛杉磯奧運，且關於洛杉磯奧運的節目會比過往更長一點。為了不要與仍在進行的奧運賽事發生衝突，工作團隊都是利用凌晨1點到5點的時間在法蘭西體育場排練。雷布爾強調，閉幕式表演會是一個關於「寬容、分享和交流的時刻」，將會讓法國人感到自豪，並體會到滿滿的愛。更多「2024巴黎奧運」相關新聞。變裝皇后諧仿「最後的晚餐」惹議逾一週 梵蒂岡今又發聲明表不滿巷仔內／奧運開幕表演風波看多元文化挑戰：變裝皇后冒犯了誰？巴黎奧運變裝皇后模仿「最後的晚餐」？藝術總監重申：是眾神饗宴奧運開幕變裝皇后登台、2男1女擁吻 「央視解說沉默了」飆熱搜