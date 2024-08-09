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佳義國小畫展　展出排灣族繪畫作品

▲屏東原民館特展「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」。（圖／屏東縣府提供）
▲屏東原民館特展「誰家的毛毛蟲在唱歌呀」。（圖／屏東縣府提供）

記者莊全成／屏東報導

屏東原民館特展「誰家的毛毛蟲在歌唱」由瑪家鄉佳義國小與屏東縣政府共同策劃，展示了孩子們運用鮮豔色彩創作的排灣族相關繪畫作品，共展出70件。縣長周春米今（9）日出席於屏菸1936文化基地舉行的分享會，欣賞這些充滿想像力與生命力的畫作，並表示彷彿從畫中聽見了山林的聲音。

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▲民眾進入這群生活在笠頂山下的排灣族人的音樂與藝術世界，感受他們繪畫與音樂中的深厚生命力。（圖／屏東縣府提供）
▲民眾進入這群生活在笠頂山下的排灣族人的音樂與藝術世界，感受他們繪畫與音樂中的深厚生命力。（圖／屏東縣府提供）
周春米表示，佳義國小的孩子們在大自然的聲響與排灣族歌謠的環繞下進行創作，看到這些作品在屏菸1936文化基地展出，讓她感到十分驕傲。屏東擁有8個山地原鄉及1個平地原鄉，具備豐富的歷史、文化與藝術資源，希望能夠讓更多原住民展現才華，讓更多人感受到原住民的聲音與藝術。

縣府將閒置的屏東菸葉廠16號倉庫3樓改造成屏東原民館，感謝原民會透過前瞻基礎建設計畫分三年補助6300萬元，支持縣府進行屏東原民館空間規劃與特展設計，讓原民館成為展示原住民文化的重要場所，讓縣民能夠在平地輕鬆接觸到原住民文化。

佳義國小的藝術指導老師黃德恆指出，藝術是讓孩子靠近文化的重要媒介。排灣族雖然沒有文字，但透過歌謠，孩子們可以理解歷史的脈絡。老師帶領孩子們從學唱歌謠開始，進而學習繪畫和劇場，體會藝術與生活的密切關聯。孩子們如同毛毛蟲變成蝴蝶，成為自己理想的模樣。因此，展場內的作品並未命名，期望觀眾能走進展場，開放心靈，從畫作中找到自己的生命軌跡。

此次展覽分為五大區域，環繞著排灣族文化與傳說的核心主題，展現不同的敘事脈絡。孩子們運用排灣族傳統的色彩與線條，將口傳歌謠與傳說故事轉化為純真而富有生命力的圖像。

屏東縣政府希望透過「誰家的毛毛蟲在歌唱」，邀請民眾進入這群生活在笠頂山下的排灣族人的音樂與藝術世界，感受他們繪畫與音樂中的深厚生命力。展區內設有QR code，讓民眾可以聆聽孩子們創作時所聽到的大自然聲響與排灣族歌謠。即日起至11月30日在屏菸1936文化基地屏東原民館小藝廊展出。

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