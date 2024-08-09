佳義國小畫展　展出排灣族繪畫作品

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縣府將閒置的屏東菸葉廠16號倉庫3樓改造成屏東原民館，感謝原民會透過前瞻基礎建設計畫分三年補助6300萬元，支持縣府進行屏東原民館空間規劃與特展設計，讓原民館成為展示原住民文化的重要場所，讓縣民能夠在平地輕鬆接觸到原住民文化。
佳義國小的藝術指導老師黃德恆指出，藝術是讓孩子靠近文化的重要媒介。排灣族雖然沒有文字，但透過歌謠，孩子們可以理解歷史的脈絡。老師帶領孩子們從學唱歌謠開始，進而學習繪畫和劇場，體會藝術與生活的密切關聯。孩子們如同毛毛蟲變成蝴蝶，成為自己理想的模樣。因此，展場內的作品並未命名，期望觀眾能走進展場，開放心靈，從畫作中找到自己的生命軌跡。
此次展覽分為五大區域，環繞著排灣族文化與傳說的核心主題，展現不同的敘事脈絡。孩子們運用排灣族傳統的色彩與線條，將口傳歌謠與傳說故事轉化為純真而富有生命力的圖像。
屏東縣政府希望透過「誰家的毛毛蟲在歌唱」，邀請民眾進入這群生活在笠頂山下的排灣族人的音樂與藝術世界，感受他們繪畫與音樂中的深厚生命力。展區內設有QR code，讓民眾可以聆聽孩子們創作時所聽到的大自然聲響與排灣族歌謠。即日起至11月30日在屏菸1936文化基地屏東原民館小藝廊展出。