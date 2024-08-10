麗寶賽道搖滾嘉年華七夕登場！　現場票價、卡司、交通接駁一次看

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兩日表演卡司堅強，包含金曲樂團滅火器、創作歌手高爾宣OSN、人氣樂團麋先生、王ADEN、董事長樂團等。現場還邀請多家老車俱樂部夥伴駕駛古董愛車，在國際級 G2 賽道上繞行，可至看台區欣賞經典古董車的迷人風采，繞行後停放在賽車場PIT 房，讓觀眾能近距離欣賞並拍照留念。
另還有美食餐車與文創手作，現場有古巴三明治、日式鬆餅、Taco、美式煙燻BBQ、咖啡、冰品、烘焙等多個餐車，文青最愛的DIY風格手作、古著選物等主題市集攤位，開心聽歌搭配療癒美食。
🔴「麗寶賽道搖滾嘉年華」
📍時間：
8月10日(六) 12:00~21:00
8月11日(日) 12:00~19:00
📍地點：麗寶國際賽車場（台中市后里區月眉東路一段185號）
🔴完整卡司
主辦單位提及，此次涵蓋流行樂、搖滾樂、嘻哈饒舌等多種風格，邀請多組樂團輪番上陣，包含金曲樂團滅火器、創作歌手高爾宣OSN、人氣樂團麋先生、王ADEN、董事長樂團、P!SCO、無妄合作社、老破麻、Multiverse、福夢FUMON、胖虎 punkhoo、粗大BAND、SHOOTUP、莉莉周她說、Dizlike、EmptyORio等藝人與樂團。
🔴現場票價
早鳥優惠票已截止，但主辦單位亦有提供現場票
📍愛心票雙日票：每人999元
📍兒童票雙日票：每人999元
📍現場單日票：每人1,599元
📍現場雙日票：每人1,999元
🔴交通接駁
除了市區公車、國道客運與自行開車之外，將還有多種方式前往。
📍高鐵：搭乘高鐵至臺中站下車，轉乘155路公車(搭乘時間約90分鐘以上) 至麗寶樂園。
📍飛機：搭乘飛機至臺中清泉崗機場，轉乘302路公車至台中朝馬國光站，再轉乘免費接駁車至麗寶樂園。
📍台鐵：
豐原火車站：轉乘公車時間約30分鐘起，票價約33元。
后里火車站： 步行至后里國小前搭乘樂園免費接駁車直達麗寶樂園，或轉乘公車155路公車、811路公車直達麗寶樂園。
📍免費接駁車：
麗寶Outlet Mall 來回台中朝馬