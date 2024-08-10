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麗寶賽道搖滾嘉年華七夕登場！　現場票價、卡司、交通接駁一次看

▲首次舉辦的「麗寶賽道搖滾嘉年華」選於8月10日、8月11日兩天「麗寶國際賽車場」登場，表演卡司集結多組大咖樂團，包含滅火器、高爾宣 、麋先生、董事長等。現場票價、完整卡司、交通接駁一文掌握。（圖／麗寶樂園提供）
▲首次舉辦的「麗寶賽道搖滾嘉年華」選於8月10日、8月11日兩天「麗寶國際賽車場」登場，表演卡司集結多組大咖樂團，包含滅火器、高爾宣 、麋先生、董事長等。現場票價、完整卡司、交通接駁一文掌握。（圖／麗寶樂園提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「麗寶賽道搖滾嘉年華」在全台超高規格的賽車場，首次舉辦集結搖滾音樂演唱、經典老車巡禮、美食市集的大型音樂祭。8月10日、8月11日兩天表演卡司集結多組熱血樂團，包含金曲樂團滅火器、創作歌手高爾宣 OSN、人氣樂團麋先生、王 ADEN、董事長樂團等，連兩天在麗寶國際賽車場，將吸引喜愛聽團的搖滾咖與車迷們。《NOWnews今日新聞》整理完整卡司、交通資訊等一次看。

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此次「麗寶賽道搖滾嘉年華」選在麗寶國際賽車場，一旁還有麗寶樂園、麗寶Outlet Mall，宣稱耗資40億，場域53公頃，園區內有三條賽道：分別是麗寶G2賽道、越野賽道、卡丁賽道，另外還有專為小朋友規畫的兒童交通安全教育館，號稱是全台最高規格賽車場。

▲「麗寶賽道搖滾嘉年華」現場場域圖。（圖／翻攝麗寶國際賽車場官網）
▲「麗寶賽道搖滾嘉年華」現場場域圖。（圖／翻攝麗寶國際賽車場官網）
兩日表演卡司堅強，包含金曲樂團滅火器、創作歌手高爾宣OSN、人氣樂團麋先生、王ADEN、董事長樂團等。現場還邀請多家老車俱樂部夥伴駕駛古董愛車，在國際級 G2 賽道上繞行，可至看台區欣賞經典古董車的迷人風采，繞行後停放在賽車場PIT 房，讓觀眾能近距離欣賞並拍照留念。

另還有美食餐車與文創手作，現場有古巴三明治、日式鬆餅、Taco、美式煙燻BBQ、咖啡、冰品、烘焙等多個餐車，文青最愛的DIY風格手作、古著選物等主題市集攤位，開心聽歌搭配療癒美食。

🔴「麗寶賽道搖滾嘉年華」

📍時間：

8月10日(六) 12:00~21:00

8月11日(日) 12:00~19:00

📍地點：麗寶國際賽車場（台中市后里區月眉東路一段185號）

🔴完整卡司

主辦單位提及，此次涵蓋流行樂、搖滾樂、嘻哈饒舌等多種風格，邀請多組樂團輪番上陣，包含金曲樂團滅火器、創作歌手高爾宣OSN、人氣樂團麋先生、王ADEN、董事長樂團、P!SCO、無妄合作社、老破麻、Multiverse、福夢FUMON、胖虎 punkhoo、粗大BAND、SHOOTUP、莉莉周她說、Dizlike、EmptyORio等藝人與樂團。

▲麗寶賽道搖滾嘉年華8/10完整卡司與順序。（圖／麗寶樂園提供）
▲麗寶賽道搖滾嘉年華8/10完整卡司與順序。（圖／麗寶樂園提供）
▲麗寶賽道搖滾嘉年華8/11完整卡司與順序。（圖／麗寶樂園提供）
▲麗寶賽道搖滾嘉年華8/11完整卡司與順序。（圖／麗寶樂園提供）
🔴現場票價

早鳥優惠票已截止，但主辦單位亦有提供現場票

📍愛心票雙日票：每人999元
📍兒童票雙日票：每人999元
📍現場單日票：每人1,599元
📍現場雙日票：每人1,999元


🔴交通接駁

除了市區公車、國道客運與自行開車之外，將還有多種方式前往。

📍高鐵：搭乘高鐵至臺中站下車，轉乘155路公車(搭乘時間約90分鐘以上) 至麗寶樂園。

📍飛機：搭乘飛機至臺中清泉崗機場，轉乘302路公車至台中朝馬國光站，再轉乘免費接駁車至麗寶樂園。

📍台鐵：

豐原火車站：轉乘公車時間約30分鐘起，票價約33元。

后里火車站： 步行至后里國小前搭乘樂園免費接駁車直達麗寶樂園，或轉乘公車155路公車、811路公車直達麗寶樂園。

📍免費接駁車：
麗寶Outlet Mall 來回台中朝馬

▲麗寶樂園至台中朝馬來回接駁時間表（圖／麗寶樂園提供）
▲麗寶樂園至台中朝馬來回接駁時間表（圖／麗寶樂園提供）

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