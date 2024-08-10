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奧運高球／徐薇淩尾洞獵鷹！第三輪暫居第17名　錢珮芸升至第24名

▲台灣高球好手徐薇淩繼東京奧運後，生涯第二度征戰奧運，第三輪尾洞漂亮獵鷹，以總桿數215桿暫居第17名。（圖／體育署提供）
▲台灣高球好手徐薇淩繼東京奧運後，生涯第二度征戰奧運，第三輪尾洞漂亮獵鷹，以總桿數215桿暫居第17名。（圖／體育署提供）

特派記者路皓惟/巴黎報導

巴黎奧運進入尾聲階段，女子高爾夫項目今（9）日進行第三輪，台灣好手徐薇淩在第18洞漂亮獵鷹，繳出72桿、以總桿數215桿暫居第17名，落後排頭的瑞士好手Morgane Metraux、紐西蘭高寶璟8桿，至於錢珮芸打出71桿，以總和218桿暫居第24名。

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徐薇淩在上屆東京奧運中取得並列第15名成績，今年她二度挑戰奧運，她在第6洞和第8洞抓下小鳥，一度衝上前10名，但轉場後未能延續手感，滑落至第30名。第二回合徐薇淩抓下4鳥、吞下1次柏忌，以69桿繳卡衝上第14名。

今日第三輪徐薇淩前8洞都保Par，但第9洞至11洞連3洞失誤吞下柏忌，所幸第13洞捕獲一隻小鳥，並在第18洞2桿打上果嶺漂亮獵鷹，第三輪賽事繳出72桿，包括1老鷹、1小鳥、3柏忌，以總計215桿的成績暫居第17名。

首闖奧運殿堂的錢珮芸，首輪以高於標準桿4桿的76桿，暫居第40名。第二輪錢珮芸繳出4小鳥，也吞3柏忌，總計147桿名次上升11名。今日錢珮芸前4洞抓下2小鳥，但第9洞打進長草區吞下雙柏忌，不過轉場後，錢珮芸狀況回穩，連兩輪以71桿繳卡，從並列29名升至第24名。


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