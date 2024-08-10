奧運霹靂舞／台灣第一人孫振今晚10點登場　拚8強有望衝擊頒獎台

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根據巴黎奧運賽程安排，孫振（B-Boy Quake）將在循環賽與3名選手較量，首先，他預計在晚上10點41分對戰來自摩洛哥的選手Billy，展開首場對決。接著，孫振將在11點31分對決自荷蘭的選手Menno，最後一場比賽將於凌晨12點14分進行，對手是來自哈薩克的選手Amir。
出生於1999年9月21日的孫振，在台灣921大地震當天來到這個世界。由於這場大災難，他的名字「振」有「震動」的意涵，也註定了他日後將以震撼全場的舞步來征服世界。多年來，孫振以獨樹一幟風格，在台灣以及國際霹靂舞圈中嶄露頭角，並在2023年登上杭州亞運，並順利取得奧運資格。
921寶寶一圓奧運夢 台灣史上第一人
孫振生涯兩度贏得Red Bull BC One Cypher Taiwan冠軍，是台灣最具實力的霹靂舞者之一。此次巴黎奧運，他不僅肩負著個人成就，更希望能夠讓全世界看到台灣霹靂舞的實力，「我不必成為像王建民那樣的名人，做我自己，孫振就很好！」
儘管在2023年杭州亞運止步於8強，但孫振並未氣餒，反而以更加專注投入奧運備戰，最終他在巴黎奧運資格賽上海站、布達佩斯站積分排名第10，遞補拿下巴黎奧運門票，為台灣霹靂舞寫下歷史新頁。
巴黎奧運霹靂舞分為男子個人賽及女子個人賽，各16位選手參賽。16位選手分為四組，取分組前2名選手進入8強。比賽皆為一對一對抗（Battles），選手們必須展現獨特的技巧、風格與創意。「這是我第一次參加奧運，可能也是最後一次，我會好好享受這一切。」孫振表示。
🟡孫振霹靂舞賽程時間、直播頻道資訊
◼️循環賽（D組）｜22:00，頻道：愛爾達體育1台、華視、公視3台
（孫振22:41對摩洛哥Billy、23:31對荷蘭Menno、00:14對哈薩克Amir）
◼️8強賽、4強賽（若晉級）｜8月11日02:00起，頻道：愛爾達體育2台
◼️銅牌戰（若晉級）｜8月11日03:15，頻道：愛爾達體育2台
◼️金牌戰（若晉級）｜8月11日03:23，頻道：愛爾達體育2台
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