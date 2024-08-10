奧運男籃／「4 MVP陣容」成逆轉關鍵！Kerr透露：這是球員決定的

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這一場比賽美國隊打到最後一刻才脫困，在末節決勝階段，Curry、James、KD和Embiid等4名MVP同時在場上，這4人此役聯手攻下80分，帶領球隊贏球。但賽後有人質疑Kerr應該更早擺出這套組合，並且給予Durant更多上場時間，他保守的調度成為爭議話題。
Kerr在聊到「4 MVP」陣容時表示：「這很有趣，你手上有如此多的天賦可用，實在太奢侈了，但同時也讓決策變得困難。這是我們最終選擇派上的球員，我們之前從沒經歷過這樣的局勢，我們必須在最後一刻找到一套陣容。球員們做出了決定，他們在個人和集體層面上都打出了我們今晚的最佳表現，所以我們就留他們在場上打完這場比賽。 」
美國隊靠老將逆轉取勝
在奧運的大部分時間裡，Steve Kerr都大量運用球隊的深度，但在這場大部分時間處於逆風的比賽中，他非常依賴他的老將。Kerr在第四節唯一的調度是用Joel Embiid換下Anthony Davis，讓場上擺上4名MVP球員，加上射手Devin Booker——後者也是美國隊當時場上唯一年齡低於30歲的球員。
老將們加強了防守，讓塞爾維亞隊在第四節沒有投進任何三分球，總計9投0中，對手前都得到超過22分，但末節只拿下15分。防守端的優異表現，讓他們得以在攻防轉換中擺脫進攻困境，這是他們能從落後打到領先5分的關鍵。
而這一套在半場進攻的發揮同樣出色，Curry在Embiid的掩護下投進反超三分，成為美國隊取得勝利的標誌性回合。Durant在讀秒時刻重要的中距離急停跳投，也讓人印象深刻。
塞爾維亞發揮出色 美國贏得驚險
Kerr過去擔任過奧運教練團的一員出征過，他說自己明白在奧運會上不可能輕鬆地就拿下金牌，總會遇到難關，特別是要連續3次擊敗同一名對手很困難，他也點出今晚塞爾維亞的三分球特別準，造成他們很大的麻煩。
「你知道到在巴黎奧運一定會出現這樣的比賽。不可能輕鬆過關。我一直對這場比賽非常擔心，因為他們陣中有Nikola Jokic，我們也已經2次贏過他們，而那2次都贏得相對輕鬆。」Kerr表示在FIBA規則下，一場40分鐘的比賽沒打好就出局了，「所以你不會在這次比賽中一帆風順，我們都知道，我在東京奧運當助理教練時有過這樣的經驗。你必須能夠保持你的冷靜，這就是下半場給我印象最深的，就是我們球員的沉著，加上拿下比賽的競爭精神。 」
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