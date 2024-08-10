這品質不行！巴黎奧運才摘銅 美滑板選手控：獎牌活像被戰火打過
巴黎奧運滑板男子街頭賽賽事，美國滑板選手休斯頓（Nyjah Huston）喜獲銅牌，本該與親朋、粉絲分享這份巨大喜悅，但他卻在社群媒體上踢爆，自己拿到獎牌不過1週多的時間，獎牌就已出現黯沉、塗漆剝落等狀況，讓他直呼這品質有待加強，形容他的獎牌「活像經歷了戰爭」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，休斯頓近日在Instagram上發文，聲稱奧運獎牌在全新狀態下，看起來相當不錯，可是在他把獎牌戴在身上、沾了點汗水，並借給朋友試戴一下之後，獎牌的狀況明顯變差。
從休斯頓分享的影像來看，不過1週左右，獎牌已變得黯淡無光，外圍位置更有不少塗漆已經剝落，讓他直呼：「質量顯然沒有你原先想像的那麼高，它看起來很粗糙。奧運獎牌....可能需要提高一點質量。」
在另一則貼文中，休斯頓分享了另一張照片，打下：「獎牌看起來像是參加過戰爭又回來了」，並附上揚起眉毛、哭笑不得的表情符號。
巴黎奧運發言人回覆美國《人物》雜誌的提問，聲稱已注意到休斯頓的發言，正在與負責獎牌生產、品質控制的機構密切合作，對獎牌進行評估，以了解獎牌情況短時間內惡化的原因。