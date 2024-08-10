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今日必吃／台北最任性刨冰「12配料可全加」才50元　隱藏服務超驚

▲台北徐州路18巷這邊有一攤刨冰店「台大胖妞冰店」，只要花50元，就能通嚐12種配料。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北徐州路18巷這邊有一攤刨冰店「台大胖妞冰店」，只要花50元，就能通嚐12種配料。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台大醫院附近，徐州路18巷這邊有一攤刨冰店「台大胖妞冰店」，只要花50元，就能通嚐12種配料，來此真的可以大呼「小朋友才做選擇，我全都要！」

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位在街邊的小攤位「台大胖妞冰店」，周邊包含台大醫院與台灣大學藥理學院、社會學院等，難怪店名會冠上「台大」，位在台大醫學院籃球場旁，據說台大學生習慣打完球後總會來吃上一碗，而小小刨冰攤據傳已經在地營業2~30年。

▲位在街邊的小攤位「台大胖妞冰店」，鄰近台大醫院與台灣大學藥理學院、社會學院等，據說附近的台大學生幾乎都吃過。（圖／記者葉盛耀攝）
▲位在街邊的小攤位「台大胖妞冰店」，鄰近台大醫院與台灣大學藥理學院、社會學院等，據說附近的台大學生幾乎都吃過。（圖／記者葉盛耀攝）
店家菜單上就只有二種選項，刨冰(50元)與熱甜湯(45元)，而刨冰還可多加牛奶(煉乳)，需再加10元價格。現做刨冰，質地細緻，淋上的是傳統滋味的糖水，透著二砂糖的香氣。多樣配料煮得都不錯，包含紅豆、花豆、綠豆、花生、薏仁、仙草、粉圓等，林林總總大約12種上下。值得一吃的有芋圓，Q實中嚼得出天然芋頭香，另外，蜜芋頭也不錯，口感鬆棉香甜，芋頭控別錯過。

▲點一碗刨冰，可以12種配料都加。（圖／記者葉盛耀攝）
▲點一碗刨冰，可以12種配料都加。（圖／記者葉盛耀攝）
▲各式配料煮得都很不錯，味道都不差。（圖／記者葉盛耀攝）
▲各式配料煮得都很不錯，味道都不差。（圖／記者葉盛耀攝）
雖然業者標榜只要花50元買刨冰，配料能一次選上12種，但記者挑嘴，僅選了5種料，不過其實這也不算「虧錢」，店家有提到，若是一次選滿12種，也不可能是爆到滿出來那樣，而是與其他人即便只選2、3種的，堆加起來都是差不多份量的料，總量店家會拿捏，可是店家還是有偷偷透露，她通常會願意給學生們吃到一半後，又再來多加一次刨冰，如此隱藏版服務真是貼心。

▲炎夏之中，點一碗刨冰來吃，最是透心涼。（圖／記者葉盛耀攝）
▲炎夏之中，點一碗刨冰來吃，最是透心涼。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：台大胖妞冰店
地址：台北市中正區林森南路55號旁(林森南路、徐州路18巷口)
電話：0933-912-818
營業時間：12:00~19:00
公休：週日

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